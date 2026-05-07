Werewolf: The Apocalypse – Rageborn: Reveal-Trailer zeigt brutalen Werwolf-Kampf im Alaska-Setting

Werewolf: The Apocalypse – Rageborn zeigt im Reveal-Trailer brutalen Werwolf-Kampf und drei spielbare Formen.

Mit einem neuen Reveal Trailer wird Werewolf: The Apocalypse – Rageborn erstmals ausführlich vorgestellt und zeigt ein düsteres Action-RPG, das sich um Rache, Identität und die wilde Kraft eines Werwolfs in der eisigen Region Alaskas dreht.

Im Zentrum der Geschichte steht Taylor, ein Student, der nach dem Mord an einem befreundeten Umweltaktivisten in ein brutales Blutbad gerät und dabei seine wahre Natur entdeckt. Aus der menschlichen Figur wird ein Werwolf, der sich fortan auf eine Reise der Rache und Selbstfindung begibt.

Das Gameplay basiert auf drei dynamischen Werwolfsformen, die je nach Situation unterschiedliche Fähigkeiten bieten. In der menschlichen Form (Homid) kommen Waffen wie Feuerwaffen oder eine Armbrust zum Einsatz, ergänzt durch mobile Nahkampfoptionen.

Die Wolfsform (Lupus) setzt auf Geschwindigkeit, Tarnung und lautlose Angriffe. Die Crinos-Form stellt die ultimative Kampfgestalt dar, in der rohe Wut im Nahkampf zerstörerische Kräfte entfesselt.

Der Kampf ist dabei bewusst viszeral gestaltet. Jeder Treffer hinterlässt sichtbare Spuren, während sich Gegner an den Kampfstil des Spielers anpassen. Dadurch entsteht ein dynamisches System, das ständiges Wechseln zwischen den Formen erfordert.

Neben dem Kampf spielt auch die Erkundung eine zentrale Rolle. Die Spielwelt ist als zusammenhängendes Metroidvania-ähnliches Alaska gestaltet, das mit neuen Fähigkeiten immer weiter zugänglich wird. Versteckte Wege, Geheimnisse und Belohnungen sollen zum Erkunden motivieren.

Zusätzlich bietet das Spiel ein Fortschrittssystem, bei dem mystische Ressourcen gesammelt werden, um neue Kräfte freizuschalten. Auch der Ausbau eines eigenen Verstecks spielt eine Rolle, in dem gerettete Verbündete neue Möglichkeiten für Ausrüstung und Verbesserungen bieten.

Werewolf: The Apocalypse – Rageborn setzt damit auf eine Mischung aus brutaler Action, Rollenspiel-Progression und einer dunklen Story rund um Umweltkonflikte und übernatürliche Kräfte.