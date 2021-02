Werewolf: The Apokalypse Heart of the Forest: Launch-Trailer zum Tabletop-Rollenspiel

Das Tabletop-Rollenspiel Werewolf: The Apokalypse Heart of the Forest ist ab sofort für Xbox-Konsolen verfügbar.

Werewolf: The Apokalypse Heart of the Forest ist ab sofort für Xbox One und via Abwärtskompatibilität auf Xbox Serie X|S verfügbar.

Die Veröffentlichung der Adaption des Tabletop-Rollenspiels aus dem World of Darkness-Universum wird von einem Launch-Trailer begleitet, der Wölfe zum Heulen bringt.

Im Microsoft Store ist Werewolf: The Apokalypse Heart of the Forest zum Preis von 14,99 Euro erhältlich.