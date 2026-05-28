What have you done, Father?: Psychologischer Thriller bringt düstere Mordgeschichte auf Konsolen

Mit What Have You Done, Father? erscheint am 16. Juni 2026 ein psychologischer Thriller für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und den Windows Store.

Das Spiel versetzt Spieler in die Rolle des jungen Priesters Mathias Marton, dessen geheime Affäre eine dramatische Wendung nimmt, als eine Frau tot im Pfarrhaus aufgefunden wird. Die Handlung spielt in einer transsilvanischen Kleinstadt der 1940er-Jahre und orientiert sich stilistisch an klassischen Noir-Filmen wie Alfred Hitchcocks Ich beichte.

Im Mittelpunkt stehen freie Erkundung, atmosphärisches Storytelling, leichte Rätsel und dialogbasierte Entscheidungen. Während der Untersuchungen decken Spieler die düstere Vergangenheit des Pfarrhauses auf und stoßen auf Hinweise in Form von Tagebüchern, Fotografien und Notizen.

Für die Konsolenveröffentlichung arbeitete Publisher Making Port eng mit Entwickler Darkania Works zusammen. Neben grafischen Verbesserungen wurden die Benutzerführung überarbeitet und zusätzliche Sprachoptionen integriert.

What Have You Done, Father? wurde ursprünglich im April 2024 für PC veröffentlicht und erreichte auf Steam überwiegend sehr positive Nutzerbewertungen mit einer Zustimmungsrate von über 90 Prozent.

What Have You Done, Father? erscheint am 16. Juni 2026 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Windows Store.