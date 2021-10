What Lies in the Multiverse: Comedy-Adventure soll Anfang 2022 veröffentlicht werden

Autor:, in / What Lies in the Multiverse

Das Comedy-Adventure What Lies in the Multiverse wurde für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC angekündigt.

Untold Tales hat zusammen mit Studio Voyager und IguanaBee das dramatische Comedy-Adventure What Lies in the Multiverse angekündigt. Das Spiel wird voraussichtlich Anfang 2022 für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Eine spielbare Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar.

What Lies in the Multiverse ist ein storygetriebenes 2D-Abenteuer, das man als dramatische Komödie bezeichnen könnte. Die Geschichte ist voll von urkomischen, cartoonhaften Scherzen, die den Spieler aber auch mit reifen und tiefgründigen Themen wie Tod, Neid und Besessenheit konfrontieren.

Als ein begabter Junge in ein völlig neues Universum gezappt wird, trifft er auf Everett – einen sarkastischen, exzentrischen und mysteriösen Wissenschaftler, der die Macht hat, Dimensionen zu verändern. Die beiden verbindet eine gefährliche gegenseitige Neugier auf Parallelwelten, und sie machen sich auf die Suche nach dem Unbekannten. Gemeinsam wagen sie sich auf eine seltsame Insel, auf der sie wichtige Antworten über Everetts Vergangenheit und das Universum finden, während sie von alten, aber dubiosen Bekannten gejagt werden, die sie gefangen nehmen und ihren Dimensionsverschiebungen ein Ende setzen wollen.

FEATURES:

Nahtlose Verwandlungen

Würdet ihr gerne die Spielwelt während des Spiels verändern? Jetzt könnt ihr das! Ihr könnt einen Vorsprung nicht erreichen? Bumm! Wechselt die Welt in der Luft. Habt ihr Angst, in einer eisigen Umgebung auszurutschen? Wechselt in ein anderes Universum, um festeren Boden zu finden! Seid nur vorsichtig, wenn ihr mit der Schwerkraft spielt.

Vielfältige Welten

Begebt euch auf eine Reise durch eine Vielzahl wunderschöner Pixel-Art-Welten, die alle etwas Einzigartiges bieten. Erforscht Tempel, Städte, Häfen, die Wildnis und vieles mehr, während ihr die Geheimnisse des Multiversums entschlüsselt.

Eine bunte Schar von Charakteren

Trefft eine Reihe von schrulligen, aber fesselnden Charakteren wie Everett, euren genialen Begleiter. Stellt euch einen sarkastischen, exzentrischen Albert Einstein vor. Dann gibt es da noch EZ, eine mysteriöse Figur, an die sich jeder gerne erinnert, die man aber nicht beschreiben kann. Und natürlich ZENITH, eine Gruppe rätselhafter und schattenhafter Gestalten, die euch ständig im Nacken sitzen.

Eine tiefgründige Erzählung

Die Geschichte bleibt ihrem unbeschwerten Charakter treu, wird aber im Laufe des Spiels immer ergreifender. Eine Achterbahn des Lachens, der Freude und des Leids erwartet euch.

Schaut euch hier den What Lies in the Multiverse Announce Trailer an: