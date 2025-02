Wheel World: Rad-Abenteuer ab Sommer im Xbox Game Pass

Autor:, in / Wheel World

Das lockere Fahrrad-Abenteuer Wheel World tritt im Sommer in die Pedale, wenn es im Xbox Game Pass erscheint.

Entwickler Messhof (Nidhogg) und Publisher Annapurna Interactive kündigten im Rahmen des Annapurna Interactive Showcase an, dass ihr malerisches Fahrradabenteuer Wheel World diesen Sommer für Xbox Series X|S als Teil des Xbox Game Pass, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

Spieler können zudem jetzt schon in der Steam Next Fest-Demo die Aussicht genießen und losfahren.

Außerdem ist jetzt auf Musik-Streaming-Plattformen der Song „Go“ von Joon vom elektronischen Musiklabel Italians Do It Better erschienen.

Dies ist die erste Streaming-Single aus dem Soundtrack von Wheel World, der auch in der Steam-Demo des Spiels eine wichtige Rolle spielt. Erwartet, dass in den kommenden Monaten bis zur Veröffentlichung von Wheel World im Sommer weitere Ohrwürmer veröffentlicht werden.

Übernehmt die Rolle von Kat, einer jungen Radfahrerin mit einer Mission: die Wheel World vor dem totalen Zusammenbruch zu retten. Erforscht eine atemberaubende offene Welt voller beeindruckender Aussichten, versteckter Geheimnisse und Rennen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Passt euer Bike mit einer endlosen Reihe von Teilen an, von schnittigen Flitzern bis hin zu geländegängigen Ungetümen – es gibt keine Grenzen, wie ihr fahren könnt.