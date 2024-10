Wheel World: Radelt Day One in den Xbox Game Pass

Das bisher unter dem Namen Ghost Bike bekannte Spiel zeigte sich bei der Xbox Partner Preview mit einem neuen Trailer und einem neuen Namen.

Unter dem Namen Wheel World wird dieses wunderschöne, entspannende, fahrradbegeisterte Erkundungs- und Rennspiel Anfang 2025 in den Game Pass für Xbox Series X|S und PC radeln.

In Wheel World geht es darum, das letzte Ghost Bike zu finden und zu reparieren, das zwischen den Welten der Lebenden und der Toten reisen kann.

Mit einer Mischung aus Erkundung der offenen Welt, bei der ihr euer Fahrrad repariert und mit den gefundenen Schätzen aufrüstet, und Rennen auf der ganzen Karte ist es ein Spiel, das ihr in eurem eigenen Tempo angehen könnt – und das alles zu einem Original-Soundtrack von Künstlern des Musiklabels Italians Do It Better.