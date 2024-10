Wheel World: Weitere Details zum Rad-Abenteuer

Entwickler Messhof (Nidhogg) und Publisher Annapurna Interactive kündigten letzte Woche im Rahmen des Xbox Partner Preview Showcase an, dass ihr malerisches Fahrradabenteuer Wheel World, früher bekannt als Ghost Bike, Anfang 2025 auf Xbox Series X & S als Teil des Game Pass, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

Wir haben heute weitere Details zum Spiel für euch.

Um die Namensänderung und die Neuigkeiten zu feiern, präsentierte Messhof während der Showcases einen hellen und fröhlichen Trailer für das Spiel mit dem neuen Originalsong „I Want It All“ des Künstlers Joon vom elektronischen Musiklabel Italians Do It Better.

Mark Essen und Kristy Norindr von Messhof gaben in einer Steam-News ein Update zur Wiederveröffentlichung des Spiels.

„Dieses Spiel repräsentiert mehrere Premieren für unser Studio. Es ist natürlich unser erstes 3D-Spiel, was es auch zu unserem ersten Spiel macht, das mit Unity entwickelt wurde. Es ist unser erstes Spiel, das eine Physikbibliothek verwendet, unser erstes Spiel, das wir mit einem großen Team entwickelt haben und somit unser erstes Spiel, das von einem Publisher finanziert wird, und unser erstes Spiel mit einer echten Geschichte (sogar mit Charakteren und Dialogfeldern!).“ „Das Gameplay von Wheel World hat eine Reihe von Iterationen in Bezug auf Gameplay und Struktur durchlaufen, und auch die Geschichte musste sich im Laufe der Zeit anpassen. Als wir im letzten Jahr das Projekt ankündigen wollten, kam uns der Name Ghost Bike in Anlehnung an die Erzählung in den Sinn. Es war ein Spiel, in dem es darum ging, auf einem Fahrrad zu sterben, nachdem man von einem Auto angefahren wurde, und in einem Fahrrad-Walhalla zu landen.“ „Es basierte zwar nicht direkt auf den Ghost Bikes (diesen weißen Fahrrädern, die an von Autofahrern getötete Radfahrer erinnern), aber es gab genug Überschneidungen, um den Namen für gerechtfertigt zu halten, und die Assoziationen waren in beide Richtungen positiv. Aber als sich das Gameplay (um mehr Spielspaß zu bieten) und damit auch die Geschichte (vor allem der Tonfall) änderten, passte es immer weniger.“

Über Wheel World

Willkommen in Wheel World, wo das Schicksal des Universums auf dem Lenker ruht.

Ihr seid Kat, eine junge Radfahrerin mit einer Mission: die Wheel World vor dem totalen Zusammenbruch zu retten. Erforscht eine atemberaubende offene Welt voller beeindruckender Aussichten, versteckter Geheimnisse und Rennen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Passt euer Bike mit einer endlosen Reihe von Teilen an, von schnittigen Flitzern bis hin zu geländegängigen Ungetümen – es gibt keine Grenzen, wie ihr fahren könnt.

Wheel World ist vollgepackt mit Dingen, die ihr tun könnt:

Rennen fahren und dominieren: Nehmt es mit Elite-Radteams und skurrilen Rivalen in spannenden Rennen auf, bei denen jede Sekunde zählt.

Verbessert euer Rad: Durchsucht die Welt nach seltenen Teilen, um das ultimative Rad zu bauen, das perfekt auf eurem Stil zugeschnitten ist.

Führt euer Schicksal aus: Holt euch eure gestohlenen legendären Teile zurück, um schließlich das Ritual der Großen Wende durchzuführen und die Welt zu retten. Keine große Sache.

All das wird von einem Original-Soundtrack der Italiener Do It Better untermalt, der jedes Rennen und die atemberaubende Erkundung der halboffenen Welt mit Energie versorgt.

Es ist an der Zeit, in die Pedale zu treten, um Ruhm zu erlangen, die Geister von Wheel World zu retten und das Universum auf Kurs zu halten.

Steigt auf, fahrt schnell, und schaut nicht zurück.