WheelMates: Ferngesteuerte Autos fahren ins Koop-Abenteuer

Das neue Projekt von Firevolt rückt ein ungewöhnliches Duo in den Mittelpunkt, denn in WheelMates übernehmen zwei Spieler die Kontrolle über winzige ferngesteuerte Autos, die sich durch das Haus eines exzentrischen Professors manövrieren.

Der Hilferuf des verschwundenen Wissenschaftlers bildet den Ausgangspunkt einer Reise, die sich durch verwinkelte Räume, verborgene Gänge und rätselhafte Experimente zieht. Die Umgebung wirkt wie ein lebendiges Labyrinth, das sich Stück für Stück öffnet, sobald beide Fahrzeuge ihre Fähigkeiten kombinieren.

Im Kern steht ein kooperatives Erlebnis, das nur durch abgestimmtes Vorgehen funktioniert. Herausforderungen, neue Bereiche und zentrale Story-Elemente werden erst dann zugänglich, wenn beide Autos ihre Aktionen präzise aufeinander abstimmen.

Die Struktur des Hauses lädt dazu ein, immer wieder neue Wege zu entdecken, denn freigeschaltete Geheimräume verbinden bereits bekannte Areale miteinander und erweitern das Netzwerk an möglichen Routen. Die Entwickler setzen dabei auf ein stetiges Fortschrittsgefühl, das eng mit dem Zusammenspiel der beiden Spieler verknüpft ist.

Die Fahrzeuge selbst bilden das Herzstück des Abenteuers. Upgrades wie Seilschwünge oder magnetische Räder eröffnen zusätzliche Bewegungsoptionen, die das Durchqueren des Hauses

abwechslungsreicher gestalten. Jede neue Fähigkeit verändert die Art, wie Hindernisse überwunden und versteckte Pfade erreicht werden.

Die Kombination aus RC‑Mechanik, Erkundung und Puzzle-Elementen soll den besonderen Reiz von WheelMates ausmachen.

Der Release ist für 2026 geplant, verfügbar auf PC über Steam sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.