Where Winds Meet: Die ersten 40 Minuten des Shadow Drops im Video

Wir zeigen euch das erste epische Gameplay zum überraschend veröffentlichten Action-Rollenspiel direkt auf eurer Konsole.

Microsoft hatte beim Xbox Games Showcase ein ganz besonderes Ass im Ärmel, das die Herzen von Rollenspielfans weltweit höher schlagen ließ.

Das mit Spannung erwartete Open World Abenteuer Where Winds Meet feierte dort nämlich einen waschechten Shadow Drop und wurde ohne Vorwarnung direkt für eure Konsole veröffentlicht.

Damit ihr sofort wisst, was euch in dieser faszinierenden Spielwelt erwartet, haben wir uns direkt ins Getümmel gestürzt. In unserem neuesten Video präsentieren wir euch die ersten 40 Minuten des Titels, damit ihr euch selbst ein Bild von der Grafik und dem Spielgefühl machen könnt.

In Where Winds Meet taucht ihr tief in ein wunderschön gestaltetes, historisches China ein, das voller Gefahren und Abenteuer steckt.

Der Einstieg zeigt bereits eindrucksvoll, wie viel Freiheit euch das Spiel bei der Erkundung und den Kampfkünsten überlässt.

Ihr könnt euch auf rasante Schwertkämpfe, akrobatische Bewegungsmöglichkeiten und eine packende Geschichte freuen, die euch von der ersten Sekunde an in ihren Bann zieht.

Wenn ihr wissen wollt, wie sich der Titel auf der Xbox schlägt und ob sich der plötzliche Download für euch lohnt, solltet ihr unbedingt einen Blick in unser ausführliches Gameplay-Video werfen.

Durch den überraschenden Shadow Drop steht das Abenteuer ab sofort für euch zum Download bereit und wartet darauf, von euch erkundet zu werden.

Unser Video bietet euch den perfekten Vorgeschmack auf die ersten Spielstunden und zeigt die wichtigsten Mechaniken des vielversprechenden Rollenspiels. Schaut euch die ersten 40 Minuten in Ruhe an und lasst uns danach gerne wissen, was ihr von dieser Showcase-Überraschung haltet.

Habt ihr euch den Titel bereits auf eure Konsole geladen oder wartet ihr lieber noch ab? Schreibt uns eure Eindrücke super gerne direkt in die Kommentare.

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