Where Winds Meet: Dieses Update verändert das Leben komplett – inklusive neuer tierischer Begleiter

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Where Winds Meet erweitert Gameplay um Homestead-System und Begleiter im Juni-Update.

Für Where Winds Meet steht ein umfangreiches neues Update bevor, das das Spielerlebnis deutlich erweitert. Das sogenannte „Companions Make Home“-Update erscheint am 25. Juni 2026 und führt sowohl ein Housing-System als auch tierische Begleiter ein.

Im Mittelpunkt steht das neue Homestead-Feature, bei dem Spieler in die Region Qinghe zurückkehren, um die Ruinen des Blissful Retreat wieder aufzubauen. Dabei kann eine eigene Wohnsiedlung gestaltet werden, während NPCs als Helfer rekrutiert werden, um die Wiederherstellung der Umgebung zu unterstützen.

Das System soll nicht nur optisch, sondern auch spielerisch erweitert werden. Spieler können ihre eigene Unterkunft individuell gestalten und neue Aktivitäten rund um das Leben im eigenen Zuhause freischalten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates sind die neuen Begleiter-Systeme. Mehrere Tiere wie Katzen und ein Gänse-Charakter können im Verlauf des Spiels als Begleiter gewonnen werden. Diese verfügen über unterschiedliche Verhaltensweisen und sollen dynamisch auf Spieleraktionen reagieren. Zusätzlich ist ein Haustier-Kampfsystem geplant, das weitere spielerische Möglichkeiten eröffnet.

Darüber hinaus sind thematische Events mit bekannten Franchises wie Tomb Raider Teil des Updates, die zusätzliche Inhalte und Herausforderungen bieten sollen.

Das Update erweitert damit sowohl die soziale als auch die kreative Seite von Where Winds Meet deutlich und baut das Spiel stärker in Richtung lebendiger Open-World-Erfahrung aus.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. Rotten 131385 XP Elite-at-Arms Bronze | 20.06.2026 - 17:18 Uhr

    Stell mir das kampfsystem für die Gans echt lustig vor 😅✌🏻 fiese Schnabelattacken 😹

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    • Kenty 265190 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.06.2026 - 19:15 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Habe es bisher nur kurz angespielt und auf die Charakterskins habe die es wohl voll abgesehen, so detailliert wie die ausgearbeitet wurden. Weder ich aber gelegentlich mal weiterspielen.

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      • Katanameister 473540 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 20.06.2026 - 19:38 Uhr
        Antwort auf Kenty

        Mich schreckt aktuell die 270 GB Downloadgröße ab, werde vielleicht mal im Herbst reinschauen, wenn es nicht mehr so heiß ist.

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        • Kenty 265190 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.06.2026 - 19:45 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Also bei mir auf der SSD sind es „nur“ 167 GBytes. Das ist immer noch riesig, aber wesentlich weniger als im XBox Store angegeben.

          Persönlich habe ich ja mittlerweile die externe Platte, die ich hier gewonnen habe und da kann ich super Sachen auslagern und rumschieben. Das scheint ja sowieso immer nötiger zu werden, so wie die Spiele immer größer werden.

          Zur Not kannst du ja vielleicht auch über die Cloud spielen um es dir mal anzuschauen.

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  3. Uglycoyote 29715 XP Nasenbohrer Level 4 | 20.06.2026 - 18:56 Uhr

    Hab’s angespielt macht Spaß, sieht super aus und hat mich direkt 6 Stunden gefesselt. Leider habe ich derzeit zu wenig Zeit dafür. Und muss noch andere Sachen vorher durchspielen.

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  4. Ralle89 178555 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 20.06.2026 - 19:10 Uhr

    Das Update hört sich gut an so ne Kampfgans ist schon was ob man der einen kleinen Helm aufsetzen kann 😂😂😂

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    • Kenty 265190 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.06.2026 - 19:16 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Und am besten noch mit einer kleinen Lanze ausrüsten wie bei Joust früher!

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        • Kenty 265190 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.06.2026 - 19:28 Uhr
          Antwort auf Ralle89

          Ja, fand ich auch 😃 Zeit mal wieder Joust zu zocken. Ich habe da immer noch die XBox 360 Version, die auch auf der Series X läuft.

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