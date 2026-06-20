Where Winds Meet: Dieses Update verändert das Leben komplett – inklusive neuer tierischer Begleiter

Für Where Winds Meet steht ein umfangreiches neues Update bevor, das das Spielerlebnis deutlich erweitert. Das sogenannte „Companions Make Home“-Update erscheint am 25. Juni 2026 und führt sowohl ein Housing-System als auch tierische Begleiter ein.

Im Mittelpunkt steht das neue Homestead-Feature, bei dem Spieler in die Region Qinghe zurückkehren, um die Ruinen des Blissful Retreat wieder aufzubauen. Dabei kann eine eigene Wohnsiedlung gestaltet werden, während NPCs als Helfer rekrutiert werden, um die Wiederherstellung der Umgebung zu unterstützen.

Das System soll nicht nur optisch, sondern auch spielerisch erweitert werden. Spieler können ihre eigene Unterkunft individuell gestalten und neue Aktivitäten rund um das Leben im eigenen Zuhause freischalten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates sind die neuen Begleiter-Systeme. Mehrere Tiere wie Katzen und ein Gänse-Charakter können im Verlauf des Spiels als Begleiter gewonnen werden. Diese verfügen über unterschiedliche Verhaltensweisen und sollen dynamisch auf Spieleraktionen reagieren. Zusätzlich ist ein Haustier-Kampfsystem geplant, das weitere spielerische Möglichkeiten eröffnet.

Darüber hinaus sind thematische Events mit bekannten Franchises wie Tomb Raider Teil des Updates, die zusätzliche Inhalte und Herausforderungen bieten sollen.

Das Update erweitert damit sowohl die soziale als auch die kreative Seite von Where Winds Meet deutlich und baut das Spiel stärker in Richtung lebendiger Open-World-Erfahrung aus.