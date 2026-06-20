Where Winds Meet: Dieses Update verändert das Leben komplett – inklusive neuer tierischer Begleiter

Für Where Winds Meet steht ein umfangreiches neues Update bevor, das das Spielerlebnis deutlich erweitert. Das sogenannte „Companions Make Home“-Update erscheint am 25. Juni 2026 und führt sowohl ein Housing-System als auch tierische Begleiter ein.
Im Mittelpunkt steht das neue Homestead-Feature, bei dem Spieler in die Region Qinghe zurückkehren, um die Ruinen des Blissful Retreat wieder aufzubauen. Dabei kann eine eigene Wohnsiedlung gestaltet werden, während NPCs als Helfer rekrutiert werden, um die Wiederherstellung der Umgebung zu unterstützen.
Das System soll nicht nur optisch, sondern auch spielerisch erweitert werden. Spieler können ihre eigene Unterkunft individuell gestalten und neue Aktivitäten rund um das Leben im eigenen Zuhause freischalten.
Ein weiterer Schwerpunkt des Updates sind die neuen Begleiter-Systeme. Mehrere Tiere wie Katzen und ein Gänse-Charakter können im Verlauf des Spiels als Begleiter gewonnen werden. Diese verfügen über unterschiedliche Verhaltensweisen und sollen dynamisch auf Spieleraktionen reagieren. Zusätzlich ist ein Haustier-Kampfsystem geplant, das weitere spielerische Möglichkeiten eröffnet.
Darüber hinaus sind thematische Events mit bekannten Franchises wie Tomb Raider Teil des Updates, die zusätzliche Inhalte und Herausforderungen bieten sollen.
Das Update erweitert damit sowohl die soziale als auch die kreative Seite von Where Winds Meet deutlich und baut das Spiel stärker in Richtung lebendiger Open-World-Erfahrung aus.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Stell mir das kampfsystem für die Gans echt lustig vor 😅✌🏻 fiese Schnabelattacken 😹
Und dann noch das Gegacker bei den Angriffen!
So ein tierischer Begleiter macht das Spiel sicher unterhaltsamer.
Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Habe es bisher nur kurz angespielt und auf die Charakterskins habe die es wohl voll abgesehen, so detailliert wie die ausgearbeitet wurden. Weder ich aber gelegentlich mal weiterspielen.
Mich schreckt aktuell die 270 GB Downloadgröße ab, werde vielleicht mal im Herbst reinschauen, wenn es nicht mehr so heiß ist.
Also bei mir auf der SSD sind es „nur“ 167 GBytes. Das ist immer noch riesig, aber wesentlich weniger als im XBox Store angegeben.
Persönlich habe ich ja mittlerweile die externe Platte, die ich hier gewonnen habe und da kann ich super Sachen auslagern und rumschieben. Das scheint ja sowieso immer nötiger zu werden, so wie die Spiele immer größer werden.
Zur Not kannst du ja vielleicht auch über die Cloud spielen um es dir mal anzuschauen.
Hab’s angespielt macht Spaß, sieht super aus und hat mich direkt 6 Stunden gefesselt. Leider habe ich derzeit zu wenig Zeit dafür. Und muss noch andere Sachen vorher durchspielen.
Das Update hört sich gut an so ne Kampfgans ist schon was ob man der einen kleinen Helm aufsetzen kann 😂😂😂
Und am besten noch mit einer kleinen Lanze ausrüsten wie bei Joust früher!
😂😂😂 ne Lanze klingt gut 👍🏻
Ja, fand ich auch 😃 Zeit mal wieder Joust zu zocken. Ich habe da immer noch die XBox 360 Version, die auch auf der Series X läuft.