Where Winds Meet: Grafik‑Vergleich: Smartphone vs. PS5 vs. PS5 Pro vs. PC

Next‑Gen‑Power gegen Mobile‑Hardware? So groß sind die Unterschiede wirklich!

Where Winds Meet, das ambitionierte Open‑World‑Action‑RPG mit starkem Fokus auf Wuxia‑Kampfkunst, sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit – vor allem wegen seiner beeindruckenden Grafik.

Ein direkter Vergleich zwischen Smartphone, PS5, PS5 Pro und PC zeigt, wie stark sich die visuelle Qualität je nach Plattform unterscheidet und wie flexibel das Spiel technisch skaliert.

Auf Smartphones setzt Where Winds Meet auf reduzierte Texturen, vereinfachte Schatten und geringere Sichtweite. Dennoch bleibt der Stil klar erkennbar, da die Entwickler die wichtigsten Effekte wie volumetrischen Nebel und atmosphärische Beleuchtung beibehalten. Die mobile Version wirkt kompakter, aber erstaunlich stabil für ein so großes Open‑World‑Projekt.

Auf der PS5 zeigt das Spiel deutlich mehr Details: Höhere Texturqualität, dynamische Beleuchtung, realistischere Vegetation und flüssigere Animationen.

Die Performance wirkt stabil, und die Welt wirkt lebendiger und dichter. Die PS5 Pro legt noch einmal sichtbar nach. Dank stärkerer Hardware profitiert das Spiel (natürlivon höherer Auflösung, verbesserten Schatten, feineren Partikeleffekten und einer insgesamt klareren Darstellung, besonders in schnellen Kampfsequenzen und weitläufigen Landschaften.

Die PC‑Version bleibt jedoch die Referenz. Mit maximalen Einstellungen zeigt Where Winds Meet seine volle grafische Bandbreite: Ultra‑Texturen, hochpräzise Schatten, Raytracing‑Effekte, extrem hohe Sichtweite und butterweiche Framerates – vorausgesetzt, die Hardware ist entsprechend leistungsstark.

Die PC‑Version präsentiert (natürlich) die Welt am detailliertesten und nutzt die Engine‑Features ohne Kompromisse.

Der Vergleich zeigt, wie skalierbar die Engine von Where Winds Meet ist und wie stark die Plattform die visuelle Qualität beeinflusst. Während Smartphones eine solide mobile Umsetzung bieten, liefern PS5 und PS5 Pro ein deutlich cineastischeres Erlebnis. Der PC bleibt die Plattform für Spieler, die das Maximum aus der Grafik herausholen wollen.