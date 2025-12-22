Where Winds Meet: Grafik‑Vergleich: Smartphone vs. PS5 vs. PS5 Pro vs. PC

Where Winds Meet, das ambitionierte Open‑World‑Action‑RPG mit starkem Fokus auf Wuxia‑Kampfkunst, sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit – vor allem wegen seiner beeindruckenden Grafik.
Ein direkter Vergleich zwischen Smartphone, PS5, PS5 Pro und PC zeigt, wie stark sich die visuelle Qualität je nach Plattform unterscheidet und wie flexibel das Spiel technisch skaliert.
Auf Smartphones setzt Where Winds Meet auf reduzierte Texturen, vereinfachte Schatten und geringere Sichtweite. Dennoch bleibt der Stil klar erkennbar, da die Entwickler die wichtigsten Effekte wie volumetrischen Nebel und atmosphärische Beleuchtung beibehalten. Die mobile Version wirkt kompakter, aber erstaunlich stabil für ein so großes Open‑World‑Projekt.
Auf der PS5 zeigt das Spiel deutlich mehr Details: Höhere Texturqualität, dynamische Beleuchtung, realistischere Vegetation und flüssigere Animationen.
Die Performance wirkt stabil, und die Welt wirkt lebendiger und dichter. Die PS5 Pro legt noch einmal sichtbar nach. Dank stärkerer Hardware profitiert das Spiel (natürlivon höherer Auflösung, verbesserten Schatten, feineren Partikeleffekten und einer insgesamt klareren Darstellung, besonders in schnellen Kampfsequenzen und weitläufigen Landschaften.
Die PC‑Version bleibt jedoch die Referenz. Mit maximalen Einstellungen zeigt Where Winds Meet seine volle grafische Bandbreite: Ultra‑Texturen, hochpräzise Schatten, Raytracing‑Effekte, extrem hohe Sichtweite und butterweiche Framerates – vorausgesetzt, die Hardware ist entsprechend leistungsstark.
Die PC‑Version präsentiert (natürlich) die Welt am detailliertesten und nutzt die Engine‑Features ohne Kompromisse.
Der Vergleich zeigt, wie skalierbar die Engine von Where Winds Meet ist und wie stark die Plattform die visuelle Qualität beeinflusst. Während Smartphones eine solide mobile Umsetzung bieten, liefern PS5 und PS5 Pro ein deutlich cineastischeres Erlebnis. Der PC bleibt die Plattform für Spieler, die das Maximum aus der Grafik herausholen wollen.
Hab’s auf dem PC mal installiert. Macht einen guten Eindruck, Grafik sieht gut aus und das Gameplay ist auch nicht schlecht.
Allerdings wieder dieses Problem mit der Namensgebung bei den ganzen Online Spielen. Weiter habe ich dann nicht mehr gespielt.
Ich find das für die xbox nicht.
Ja warum wohl nicht ? ^^
Wenn du es gefunden hast, sag all den anderen bescheid die auch danach suchen!
LuL
Soll das Smartphone jetzt die Switch 2 ersetzen?
Das schau ich mir mal an, wenn es dann auf die XBox kommt.
Da muss ich mal reinschauen, hatte noch nichts davon gehört
Also ich finde es sieht scho nice aus 👍
Wann kommt des endlich auf Xbox ?
Wuthering Waves is so auch so ein mega spaßiges Game , kann ich nur empfehlen, soo schade das es bisher nicht auf Xbox erschienen ist 😔😭
Ich habe das Game bis dato. nur anspielen können, es macht Spaß. Ob jetzt die eine oder andere Plattform eine bessere Grafik hat, ist für mich nicht so wichtig.
Noch nie was gehört von dem Spiel. Werde ich mir mal auf dem PC anschauen. Glaube aber nicht, dass das Spiel etwas für mich ist.