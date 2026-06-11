Where Winds Meet: Lösung für Rätsel in Echos alter Schlachten Dungeon Guide

Where Winds Meet: So löst ihr das Rätsel im Dungeon Echos alter Schlachten.

In Where Winds Meet stößt ihr früh im Spiel auf einen geheimen Dungeon namens Echos alter Schlachten, der euch direkt mit einem kniffligen Rätsel konfrontiert.

Ein neuer Video-Guide zeigt nun den kompletten Lösungsweg durch die Festung und die darunterliegenden Bereiche.

Geheimer Dungeon mit Rätselmechanik

Nachdem euch das Action-RPG nach dem Prolog in die offene Welt entlässt, könnt ihr abseits der Hauptpfade eine versteckte Festung entdecken.

Diese entpuppt sich als Dungeon mit mehreren Ebenen und einer zentralen Puzzle-Mechanik.

Feuerschalen als Schlüssel zum Fortschritt

Im Zentrum des ersten Abschnitts steht ein Rätsel mit mehreren Feuerschalen.

Um weiterzukommen, müsst ihr:

bestimmte Feuerschalen aktivieren

die korrekte Reihenfolge einhalten

den Mechanismus dadurch auslösen

einen neuen Zugang zum Untergrund freischalten

Schon kleine Fehler in der Reihenfolge können dazu führen, dass ihr den Ablauf neu starten müsst.

Unterirdische Gänge voller weiterer Rätsel

Nach dem Öffnen des Weges geht das Rätsel im Untergrund weiter.

Dort erwarten euch:

zusätzliche Puzzle-Elemente

Hindernisse in engen Gängen

versteckte Schatztruhen

weitere kleine Rätselpassagen

Der Dungeon ist dabei deutlich umfangreicher, als es zunächst den Anschein hat.

Video-Guide zeigt komplette Lösung

Der neue Clip von uns begleitet euch Schritt für Schritt durch die gesamte Festung und den unterirdischen Bereich, sodass ihr alle Mechaniken ohne Umwege lösen könnt.

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