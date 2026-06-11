Where Winds Meet: Lösung für Rätsel in Echos alter Schlachten Dungeon Guide

In Where Winds Meet stößt ihr früh im Spiel auf einen geheimen Dungeon namens Echos alter Schlachten, der euch direkt mit einem kniffligen Rätsel konfrontiert.
Ein neuer Video-Guide zeigt nun den kompletten Lösungsweg durch die Festung und die darunterliegenden Bereiche.
Geheimer Dungeon mit Rätselmechanik
Nachdem euch das Action-RPG nach dem Prolog in die offene Welt entlässt, könnt ihr abseits der Hauptpfade eine versteckte Festung entdecken.
Diese entpuppt sich als Dungeon mit mehreren Ebenen und einer zentralen Puzzle-Mechanik.
Feuerschalen als Schlüssel zum Fortschritt
Im Zentrum des ersten Abschnitts steht ein Rätsel mit mehreren Feuerschalen.
Um weiterzukommen, müsst ihr:
- bestimmte Feuerschalen aktivieren
- die korrekte Reihenfolge einhalten
- den Mechanismus dadurch auslösen
- einen neuen Zugang zum Untergrund freischalten
Schon kleine Fehler in der Reihenfolge können dazu führen, dass ihr den Ablauf neu starten müsst.
Unterirdische Gänge voller weiterer Rätsel
Nach dem Öffnen des Weges geht das Rätsel im Untergrund weiter.
Dort erwarten euch:
- zusätzliche Puzzle-Elemente
- Hindernisse in engen Gängen
- versteckte Schatztruhen
- weitere kleine Rätselpassagen
Der Dungeon ist dabei deutlich umfangreicher, als es zunächst den Anschein hat.
Video-Guide zeigt komplette Lösung
Der neue Clip von uns begleitet euch Schritt für Schritt durch die gesamte Festung und den unterirdischen Bereich, sodass ihr alle Mechaniken ohne Umwege lösen könnt.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Momentan einfach keine Zeit für so einen großen Zeitfresser
Werde ich sicher auch noch irgendwann angehen.
Habs gestern mal kurz angespielt aber ist mir jetzt erstmal zu zeitaufwendig. Muss noch paar andere Spiele angehen bevor ich mich in so einen Zeitfresser verirre.