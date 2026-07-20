Where Winds Meet: Neuer Hidden Mountain Trailer beeindruckt mit Gameplay und Landschaften

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Image: NetEase Games

Where Winds Meet präsentiert im neuen Hidden Mountain Trailer weitere Gameplay-Szenen sowie beeindruckende Landschaften und Schwertkämpfe.

Where Winds Meet hat einen neuen Hidden Mountain Trailer erhalten, der weitere Einblicke in das kommende Action-Rollenspiel liefert und vor allem die eindrucksvolle Spielwelt in den Mittelpunkt rückt.

Das Video führt Spieler auf einen abgelegenen Berg, dessen ruhige Wälder, verlassene Ruinen und weitläufige Landschaften eine atmosphärische Kulisse für die Abenteuer bilden. Die friedliche Umgebung wird dabei immer wieder von intensiven Schwertkämpfen unterbrochen, die einen weiteren Eindruck vom Kampfsystem vermitteln.

Neben den malerischen Schauplätzen zeigt der Trailer zusätzliche Gameplay-Szenen und unterstreicht den Fokus des Spiels auf Erkundung, dynamische Kämpfe und eine von der chinesischen Geschichte inspirierte offene Welt.

Mit dem Hidden Mountain Trailer gewähren die Entwickler einen weiteren Ausblick auf die abwechslungsreichen Regionen, die Spieler in Where Winds Meet erwarten.

Doch damit nicht genug, denn zum Spiel wurden noch weitere Videos veröffentlicht:

 

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6 Kommentare Added

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  1. Katanameister 504860 XP Xboxdynasty MVP Silber | 20.07.2026 - 16:37 Uhr

    Sieht schon beeindruckend aus, bisher hat mich aber die Downloadgröße von dem Spiel noch abgehalten.

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    • Eisbaer2405 63975 XP Romper Stomper | 20.07.2026 - 16:45 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich habs ein bisschen gespielt, ist schon ziemlich gut, hab aber auch nachdem Tutorial aufgehört, weil ich denke das Spiel ist riesig und ich noch an Crimson Desert rumdödele.
      Der KungFu Trailer ist super, sobald CD und Black Flag durch sind probiere ich mich mal weiter hieran.

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  2. faktencheck 223560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 16:57 Uhr

    Sind ansprechend aus aber ich warte ab ob und wie es sich von Genre-Vertretern positiv absetzen kann.

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  3. Kingfisher 1580 XP Beginner Level 1 | 20.07.2026 - 17:17 Uhr

    Tolles Game, tolles Setting, ich hab es ca. 150 Stunden gezockt. Ist Free to Play und man kann es komplett Solo spielen.

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  4. Ralle89 200055 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 19:11 Uhr

    Sieht wirklich gut aus werde wenn ich einiges beendet habe auch mal reinschauen

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