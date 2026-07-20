Where Winds Meet: Neuer Hidden Mountain Trailer beeindruckt mit Gameplay und Landschaften

Where Winds Meet präsentiert im neuen Hidden Mountain Trailer weitere Gameplay-Szenen sowie beeindruckende Landschaften und Schwertkämpfe.

Where Winds Meet hat einen neuen Hidden Mountain Trailer erhalten, der weitere Einblicke in das kommende Action-Rollenspiel liefert und vor allem die eindrucksvolle Spielwelt in den Mittelpunkt rückt.

Das Video führt Spieler auf einen abgelegenen Berg, dessen ruhige Wälder, verlassene Ruinen und weitläufige Landschaften eine atmosphärische Kulisse für die Abenteuer bilden. Die friedliche Umgebung wird dabei immer wieder von intensiven Schwertkämpfen unterbrochen, die einen weiteren Eindruck vom Kampfsystem vermitteln.

Neben den malerischen Schauplätzen zeigt der Trailer zusätzliche Gameplay-Szenen und unterstreicht den Fokus des Spiels auf Erkundung, dynamische Kämpfe und eine von der chinesischen Geschichte inspirierte offene Welt.

Mit dem Hidden Mountain Trailer gewähren die Entwickler einen weiteren Ausblick auf die abwechslungsreichen Regionen, die Spieler in Where Winds Meet erwarten.

Doch damit nicht genug, denn zum Spiel wurden noch weitere Videos veröffentlicht: