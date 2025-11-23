Where Winds Meet: Neues Gameplay liefert frische Eindrücke zum Action-RPG

In einem neuen Video zu Where Winds Meet zeigen wir euch frische Spielszenen aus der PlayStation-5-Fassung des Spiels.
Das Video vermittelt einen guten Eindruck vom Aufbau der offenen Welt und dem besonderen Stil des Action-Abenteuers, das stark von chinesischer Wuxia-Ästhetik geprägt ist.
Ihr seht verschiedene Regionen, darunter weitläufige Landschaften, Dörfer und bergige Gebiete, die den atmosphärischen Artstyle des Spiels hervorheben. Zudem werden erste Kämpfe gezeigt, bei denen die Mischung aus schnellen Ausweichbewegungen, akrobatischen Angriffen und präzisen Schwerttechniken gut zur Geltung kommt.
Der Titel erscheint zunächst mit einer sechsmonatigen PlayStation-5-Konsolen-Exklusivität. Eine spätere Veröffentlichung auf der Xbox ist damit nicht ausgeschlossen, auch wenn hierzu noch keine konkreten Informationen vorliegen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sony scheint zu viel Geld zu haben. 🤐
Wäre für mich ein Angebotstitel, kann man auf jeden Fall zocken.
Wie meinst du das mit dem „Angebots Titel“ , es ist ein f2p Spiel darum verstehe ich nicht ganz was du meinst
Ach ja, sehe es gerade, Free to Play Open World, danke für den Hinweis 🧐🤚.
Nicht ausgeschlossen? Boah, so langsam nervt mich das System.
Hab das Spiel ausprobiert & wieder abgebrochen…
Die Grafik ist schick & das allgemeine gameplay macht durchaus Spaß.
Aber WWM hat mir zu viele Mechaniken, die mir dann den Spaß geraubt haben.
Das fängt mit den Währungen an..
Davon gibt’s nämlich eine ganze Hand voll.
Geht über Einschränkungen bei der Charaktererstellung, welche man mit Echtgeld entriegeln kann….
Dazu kommt noch ein Gatcha-System…
Auch nerven die täglichen Einlogg-Boni, welche direkt verfallen, wenn man mal einen Tag keine Zeit/Lust hat…
Und der Sargnagel für mich war dann, dass man seinen Charakter nicht löschen kann & man nur einen Charakter pro e-mail Adresse erstellen kann…
Nein danke.!
Für sowas bin ich mittlerweile einfach zu Alt & zu ausgelastet
Schein optisch ein schönes Spiel zu sein, ist aber leider nicht überall auf der Ps5 verfügbar.
Das Spiel ist sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo gut, ich hoffe es findet seinen Weg auf die Xbox, ich sags euch, es ist einsame Spitze. Es hat kleine technische Probleme wie z.B Drops unter 60 (vor allem in Gebieten mit sehr vielen NPC’s). Untertitel sind manchmal schneller weg, als man lesen kann. Lippen/Text nicht immer synchron, keine deutsche Synchro.
Man kann sooo viel machen, nur ein kleiner Auszug:
Heimliche Attentate
schleichen
3 mal Jumps von Anfang an (Später Megajumps😉)
Adlerauge (Wie bei AC)
Minispiele auf der Welt (richtig geil gemacht)
Reiten
Angeln
Berge hochklettern (wie Zelda mit Ausdauer)
Das Menü und die Steuerung wird euch am Anfang erschlagen (verzagt nicht, es lohnt sich)
Gameplay Top (Kämpfe am Anfang unterfordernd, aber später 🔥)
Geile Atmosphäre
Grafik Top
Schöne Musik +Sound
Bin momentan bei über 40h
Man kann komplett im Einzelspielermodus spielen oder mit 4 Mann einen Boss erlegen.