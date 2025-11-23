Where Winds Meet: Neues Gameplay liefert frische Eindrücke zum Action-RPG

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 20 Minuten Gameplay aus dem Open-World Action-RPG Where Winds Meet.

In einem neuen Video zu Where Winds Meet zeigen wir euch frische Spielszenen aus der PlayStation-5-Fassung des Spiels.

Das Video vermittelt einen guten Eindruck vom Aufbau der offenen Welt und dem besonderen Stil des Action-Abenteuers, das stark von chinesischer Wuxia-Ästhetik geprägt ist.

Ihr seht verschiedene Regionen, darunter weitläufige Landschaften, Dörfer und bergige Gebiete, die den atmosphärischen Artstyle des Spiels hervorheben. Zudem werden erste Kämpfe gezeigt, bei denen die Mischung aus schnellen Ausweichbewegungen, akrobatischen Angriffen und präzisen Schwerttechniken gut zur Geltung kommt.

Der Titel erscheint zunächst mit einer sechsmonatigen PlayStation-5-Konsolen-Exklusivität. Eine spätere Veröffentlichung auf der Xbox ist damit nicht ausgeschlossen, auch wenn hierzu noch keine konkreten Informationen vorliegen.

