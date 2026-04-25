Where Winds Meet: PS5-Exklusivität sorgt für Xbox-Spekulationen

Plattform-Informationen aus einem Bericht von Juli 2025 zeigen, dass das Open-World-Wuxia-Rollenspiel Where Winds Meet zunächst als zeitlich begrenzte Konsolenexklusivität für die PlayStation 5 geplant ist.

Das Exklusivfenster soll demnach sechs Monate betragen, bevor weitere Konsolenplattformen berücksichtigt werden könnten, wie wir bereits berichtet haben.

Neben der PS5-Konsolenversion erschien das Action-RPG im November 2025 bereits auf PC- und Mobile-Plattformen (in China), wodurch der Titel dort frühzeitig zugänglich war. Die internationale Konsolenstrategie bleibt hingegen gestaffelt und an zeitliche Vereinbarungen mit Sony gebunden.

Für zusätzliche Dynamik sorgt eine Einschätzung von Jez Corden, der laut aktuellen Aussagen Hoffnung auf eine baldige Ankündigung einer Xbox-Version äußert. Konkrete Bestätigungen seitens der Entwickler liegen dazu bislang jedoch nicht vor.

Dennoch läuft bald die zeitliche Exklusivität ab und somit dürfte der Weg offen für eine Xbox-Version sein.