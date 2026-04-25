Where Winds Meet: PS5-Exklusivität sorgt für Xbox-Spekulationen

Plattform-Informationen aus einem Bericht von Juli 2025 zeigen, dass das Open-World-Wuxia-Rollenspiel Where Winds Meet zunächst als zeitlich begrenzte Konsolenexklusivität für die PlayStation 5 geplant ist.
Das Exklusivfenster soll demnach sechs Monate betragen, bevor weitere Konsolenplattformen berücksichtigt werden könnten, wie wir bereits berichtet haben.
Neben der PS5-Konsolenversion erschien das Action-RPG im November 2025 bereits auf PC- und Mobile-Plattformen (in China), wodurch der Titel dort frühzeitig zugänglich war. Die internationale Konsolenstrategie bleibt hingegen gestaffelt und an zeitliche Vereinbarungen mit Sony gebunden.
Für zusätzliche Dynamik sorgt eine Einschätzung von Jez Corden, der laut aktuellen Aussagen Hoffnung auf eine baldige Ankündigung einer Xbox-Version äußert. Konkrete Bestätigungen seitens der Entwickler liegen dazu bislang jedoch nicht vor.
Dennoch läuft bald die zeitliche Exklusivität ab und somit dürfte der Weg offen für eine Xbox-Version sein.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
War da nicht was von max 6 Monaten? Aufjedenfall empfehle ich es allen, es ist wirklich Hammer.
Hm,… Ich glaube das steht alles im Text. 🙂
Ok, ich war voll zu lange in der Sonne.
Nun ja was gutes hat es dann doch, Rasen ist gemäht und Unkraut gezupft🤣
„Wohl“ meinte ich, nicht voll, jetzt gehts rund hier😂
Rede Dich ruhig raus…ist aber nicht schlimm Voll in der Sonne zu sein. Passiert auch meistens am Grill…
😂😂😂👍🏼
Ja passiert mir auch oft wenn ich frische Luft atme. 🫣🤪
Hahaha
Würde ich auf jeden Fall ausprobieren wollen.
Habs bisher gemieden vielleicht bald auf der Xbox
Top, ich habe aber kein Interesse an dem Game
Nie was von gehört.
Ja ein Release wäre nicht schlecht
6 monate dind verkraftbar so sind dann auch gegebenenfalls ein paar updates drüber gerauscht.
Hab ich nie gespielt, soll aber gut sein.
Das Spiel sagt mir gar nichts. Aber gut wenn es auch für die Box kommt.