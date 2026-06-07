Where Winds Meet: Shadow-Drop: Wuxia-Rollenspiel überraschend für Xbox erschienen

Where Winds Meet ist ab sofort auf Xbox verfügbar und kündigt bereits die nächste Erweiterung an.

Überraschend ist Where Winds Meet ab sofort für Xbox-Spieler verfügbar und feiert seinen Start direkt im Xbox-Ökosystem.

Where Winds Meet ist ab heute für Xbox Series X|S, Xbox on PC und Xbox Cloud Gaming verfügbar und unterstützt Xbox Play Anywhere.

Das Free-to-Play-Action-RPG versetzt Spieler in das China des 10. Jahrhunderts und verbindet eine offene Spielwelt mit einer erzählerisch geprägten Wuxia-Erfahrung. Im Mittelpunkt stehen Erkundung, individuelle Charakterentwicklung und die Freiheit, den eigenen Kampfstil mit verschiedenen Martial-Arts-Fähigkeiten zu gestalten.

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Darüber hinaus nutzte das Entwicklerteam die Veröffentlichung, um einen Ausblick auf die Zukunft des Spiels zu geben. Am Ende des aktuellen Trailers wurde die nächste große Erweiterung Hidden Mountain angeteasert, die im Juli 2026 erscheinen soll und die Spielwelt um neue Inhalte erweitern wird.