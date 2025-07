Where Winds Meet: Zeitliche PlayStation-Konsolen-Exklusivität endet nach 6 Monaten

Autor:, in / Where Winds Meet

Episches Wuxia-Abenteuer Where Winds Meet startet mit sechsmonatiger PlayStation 5-Konsolen-Exklusivität.

Das Action-Rollenspiel Where Winds Meet erscheint zunächst zeitlich exklusiv für die PlayStation 5-Konsole – allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum von sechs Monaten. Danach ist mit einer Veröffentlichung auf weiteren Konsolenplattformen zu rechnen.

In Where Winds Meet taucht ihr in die bewegte Zeit des alten Chinas ein und begleitet einen jungen Schwertkämpfer auf seiner Reise zur Selbstfindung.

Die Handlung entfaltet sich vor dem Hintergrund politischer Machtkämpfe, innerer Umwälzungen und monumentaler Schlachten. Dabei wird euch eine nahtlos gestaltete, offene Spielwelt geboten, die durch ihre Vielfalt an Schauplätzen, Regionen und Details eine hohe Immersion erzeugt.

Das Spiel verbindet Action-Adventure-Elemente mit einem umfangreichen Rollenspielsystem. Ihr könnt euren Charakter individuell gestalten und weiterentwickeln – sowohl im Hinblick auf das äußere Erscheinungsbild als auch auf Kampfstil, Fähigkeiten und Ausrüstung.

Das Kampfsystem orientiert sich an der Wuxia-Tradition und erlaubt es, mit bekannten wie auch exotischen Waffen zu kämpfen, Fertigkeiten freizuschalten und zu verfeinern.

Where Minds Meet wird im Jahr 2025 zeitlich konsolenexklusiv für sechs Monate für PlayStation 5 erscheinen und parallel für PC und Mobile veröffentlicht.

Nach sechs Monaten der Veröffentlichung erscheint das Spiel voraussichtlich für weitere Konsolenplattformen. Ein „Vertical Stand“ wird ebenso weiterhin separat verkauft.