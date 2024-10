While We Wait Here: Psycho-Horror aus der Küche

Autor:, in / While We Wait Here

Cook & Clean on the Day the World Ends in While We Wait Here, einem narrativen Psycho-Horrorspiel, das am 23. Oktober für alle Plattformen erscheint.

Das erfahrene Indie-Entwicklerstudio Bad Vices Games, bekannt für seinen Durchbruchshit Ravenous Devils, hat offiziell bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete psychologische Horror-Küchenmanagement-Spiel While We Wait Here am 23. Oktober 2024 erscheinen wird.

Das Spiel wird für Xbox, PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch und für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein und zum Preis von 4,99 € mit einem Rabatt am Erscheinungstag erhältlich sein.

Um diese Ankündigung zu feiern, lädt Bad Vices Games euch ein, den brandneuen Trailer anzusehen, der den Spielern den bisher tiefsten Einblick in die beunruhigende Welt von Cliff und Noras Diner bietet. Seht euch jetzt den offiziellen Trailer zur Enthüllung des Erscheinungstermins von While We Wait Here an:

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cliff und Nora, die ihren Imbiss auf einem trostlosen Highway betreiben, wo eine drohende globale Katastrophe die Luft mit Spannung und wachsendem Unbehagen erfüllt.

Gespräche werden immer angespannter, Essen wird mit schwerem Herzen serviert, aber das, was vor den Türen des Diners geschieht, ist vielleicht nur die letzte ihrer Sorgen.

Die Spieler können ein Spiel erwarten, das sich stark auf erzählerische Entscheidungen konzentriert und tiefgründige, emotionsgeladene Dialoge und mehrere Enden bietet, die von den getroffenen Entscheidungen abhängen.

Das wahre Wesen von While We Wait Here bleibt jedoch geheim, da sich das Gameplay auf das Diner konzentriert, aber die Entwickler weisen darauf hin, dass sich die Spieler auf unerwartete Wendungen jenseits der Mauern einstellen sollten.

„Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet und freuen uns, endlich ein Veröffentlichungsdatum für While We Wait Here auf Konsolen und PC zu haben“, sagt Cristian Gambadori von Bad Vices Games. „Nach dem Erfolg unseres letzten Projekts, das eigentlich unser dritter Titel war, haben wir eine vollkommen andere künstlerische Richtung eingeschlagen und uns mit diesem Spiel noch mehr angestrengt. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler das Grauen, die Spannung und die überraschenden Entscheidungen erleben, die While We Wait Here bietet.“