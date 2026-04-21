Whirlight: No Time To Trip: Erscheint im Mai für PC und später für Konsolen

Whirlight – No Time To Trip erscheint am 14. Mai 2026 für den PC via Steam und bringt ein storybasiertes Science-Fiction-Abenteuer mit starkem Fokus auf Zeitreisen und narrativem Gameplay. Das Indie-Projekt von imaginarylab wird im Laufe des Jahres 2026 zudem für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, sowie Xbox Series X|S veröffentlicht.

Ein neuer Trailer gewährt bereits jetzt einen tieferen Einblick in die visuelle Gestaltung, die Charaktere und die Grundidee des Spiels.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Erfinder Hector, dessen Leben nach einem fehlgeschlagenen Experiment völlig aus den Fugen gerät. Dieses öffnet unkontrollierbare Zeitrisse, die ihn in unterschiedliche Epochen katapultieren. Unterstützt wird er von Margaret, einer entschlossenen und klugen Begleiterin, die ihm inmitten der chaotischen Entwicklungen zur Seite steht.

Die Handlung führt durch zerbrochene Zeitlinien, in denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander kollidieren. Dabei treffen die Spieler auf eine Vielzahl ungewöhnlicher Charaktere, deren Schicksale über verschiedene Zeitperioden hinweg miteinander verbunden sind. Die Erzählung kombiniert humorvolle Elemente mit emotionalen Momenten und einer durchgehenden Mystery-Komponente.

Spielerisch setzt Whirlight auf klassisches Point-and-Click-Gameplay. Rätsel stehen im Mittelpunkt und erfordern Logik, Beobachtungsgabe und kreative Lösungsansätze. Ergänzt wird das Ganze durch eine filmische Erzählstruktur, die verschiedene Schauplätze und historische Epochen miteinander verbindet.

Ein besonderes Merkmal ist der visuelle Stil des Spiels. Whirlight kombiniert ausdrucksstark animierte 2D-Charaktere mit detaillierten, vorgerenderten 3D-Umgebungen. Diese Mischung erzeugt eine eigenständige Präsentation, die in 4K-Auflösung besonders hervorgehoben wird.

Im Verlauf des Spiels erkunden Spieler über 100 verschiedene Schauplätze, die zahlreiche Geheimnisse und Interaktionsmöglichkeiten bieten. Die Entwickler setzen dabei auf eine starke künstlerische Identität und eine durchgehend erzählte, emotionale Geschichte.