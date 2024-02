Whirlight: No Time To Trip: Point-and-Click-Adventure geht auf Zeitreisen

Das Point-and-Click-Adventure Whirlight: No Time To Trip geht vor italienischer Kulisse auf Zeitreisen.

Entwickler imaginarylab, ein italienisches Studio, das sich der Neuinterpretation klassischer Grafik-Adventures durch die Linse moderner Technologie widmet, hat Whirlight: No Time To Trip angekündigt, ein Point-and-Click-Adventure mit Zeitreisen zum Totlachen, das traditionelle Genre-Merkmale mit einer eklektischen Mischung von Spielstilen verbindet.

Das nostalgische Abenteuer aus dem zwanzigsten Jahrhundert soll 2025 für PC über Steam erscheinen, Nintendo Switch, PS4/PS5 und Xbox-Plattformen werden folgen.

Whirlight: No Time To Trip ist eine Hommage an Point-and-Click-Vorbilder wie Sam & Max, Day of the Tentacle und Monkey Island, während es das Genre durch einen ganz eigenen Look wiederbelebt.

Charaktere und Hintergründe wurden zunächst in 3D erstellt und dann in 2D gerendert, um eine hohe visuelle Qualität zu erhalten, die sich von anderen modernen Versionen abhebt. Das Ergebnis ist ein fesselndes und unvorhersehbares Spektakel, das sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neueinsteiger geeignet ist.

Whirlight: No Time to Trip beginnt in den sechziger Jahren mit einem exzentrischen, aber genialen Erfinder namens Hector. Nachdem ein Traum ihn dazu veranlasst hat, ein Gerät aus Bauteilen zusammenzubauen, die in seiner von Venedig inspirierten Heimatstadt Verice Bay verstreut sind, wird Hector in die Zeit der neunziger Jahre geschleudert. Dort lernt er eine entschlossene Künstlerin namens Margaret kennen. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine Reise durch Raum und Zeit, um den Planeten vor einer globalen Katastrophe zu bewahren.

„Whirlight wird sich im Point-and-Click-Adventure-Genre dadurch auszeichnen, dass es sowohl eine nostalgische Anspielung auf die Vergangenheit als auch ein frisches, modernes Spielerlebnis bietet“, sagt Ciro Camera, Mitbegründer von imaginarylab. „Wir freuen uns unglaublich darauf, auf dem aufzubauen, was wir von Willy Morgan und der Fluch von Bone Town gelernt haben, und den Spielern eine noch nie dagewesene Tiefe und Vielfalt zu bieten, sei es in Form von Grafik, Gameplay, Erzählung und mehr. Langjährige Point-and-Click-Fans werden nicht enttäuscht sein.“