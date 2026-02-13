Whirlight: No Time To Trip: Steam-Demo überrascht mit frischen Rätseln und spektakulärem Trailer

Whirlight: No Time To Trip entfaltet in einer brandneuen Steam-Demo seine Zeitreise‑Magie und rückt Margaret mit frischen Gameplay‑Momenten ins Rampenlicht.

Schon jetzt öffnet imaginarylab ein weiteres Kapitel seines kommenden Adventures Whirlight: No Time To Trip und stellt eine neue spielbare Demo bereit, begleitet von einem frischen Trailer.

Beide Inhalte erscheinen rechtzeitig vor dem Steam Next Fest und geben euch erstmals einen Blick auf einen späteren Abschnitt der Geschichte, der bewusst spoilerfrei gehalten ist.

Im Zentrum der Demo steht Margaret, eine der beiden Hauptfiguren des Zeitreise‑Abenteuers. Der Abschnitt präsentiert neue Rätsel, andere erzählerische Akzente und zusätzliche Gameplay‑Elemente, die sich klar von früheren Versionen unterscheiden.

Dadurch eignet sich die Demo sowohl für Spieler, die das Projekt zum ersten Mal ausprobieren, als auch für jene, die bereits mit früheren Builds vertraut sind und nun weitere Facetten der Spielwelt erleben möchten.

Der begleitende Trailer stellt Margaret ausführlicher vor und zeigt Szenen aus Story und Gameplay, die ihr nun selbst ausprobieren könnt. Die Präsentation kombiniert erneut die charakteristische Mischung aus handgezeichneter 2D‑Optik und integrierten 3D‑Elementen, die dem Adventure seinen unverwechselbaren Stil verleihen.

Whirlight: No Time To Trip setzt auf farbenfrohe Cartoon‑Grafik, kreative Zeitreisen durch verschiedene Epochen, abwechslungsreiche Rätsel und eine humorvolle Geschichte mit zahlreichen Wendungen.

Über 100 Schauplätze, außergewöhnliche Charaktere und ein atmosphärischer Soundtrack sollen die Reise durch Vergangenheit und Zukunft prägen.

Der Release von Whirlight: No Time To Trip ist für 2026 auf PC via Steam geplant. Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S sollen später folgen.