Wild Blue Skies: Release-Datum für Arcade-Flight-Action offiziell bestätigt

Das Studio Chuhai Labs hat gemeinsam mit Balor Games das Release-Datum von Wild Blue Skies bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 13. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des MIX Summer Game Showcase und wurde mit einem neuen Trailer begleitet, der weitere Eindrücke des Spiels liefert.

Wild Blue Skies versteht sich als moderne Neuinterpretation klassischer On-Rails-Actionspiele, wie sie insbesondere auf dem Nintendo 64 und der PlayStation 1 populär waren. Spieler übernehmen die Rolle von Bowie Stray und den Blue Bombers, die in rasanten Luftkämpfen gegen die Streitkräfte von Grimclaw antreten.

Das Spiel führt die Spieler durch unterschiedliche Umgebungen wie Ozeane, Wüsten und Höhlen und setzt dabei auf verzweigte Missionspfade sowie actionreiche Fluggefechte.

Optisch kombiniert der Titel klassische Arcade-Action mit einem stark stilisierten, anime-inspirierten Look. Die Steuerung soll bewusst zugänglich gestaltet sein, sodass sowohl Genre-Neulinge als auch erfahrene Spieler problemlos einsteigen können.

Eine Demo-Version ist bereits jetzt auf Steam verfügbar.

Weitere Details zu Wild Blue Skies sollen in den kommenden Monaten vor dem Release folgen.