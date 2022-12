Wild Hearts: Der Deathstalker ist ein eiskalter Kemono

Autor:, in / Wild Hearts

Jäger in Wild Hearts sollten sich vom blitzschnellen Deathstalker nicht einfrieren lassen.

Als Jäger in der Welt Azuma, die an das feudale Japan erinnert, stellt ihr euch den mächtigen Kemono. Omega Force präsentiert den blitzschnellen und eiskalten Rasetsu, auch bekannt als Deathstalker. Spieler müssen diesen Gegner in Wild Hearts gut studieren, um seinen mächtigen Klauen nicht zum Opfer zu fallen.

Geboren inmitten des Klimachaos widersteht diese Kreatur extrem niedrigen Temperaturen. Der Deathstalker kann die Luft mit seinem Atem einfrieren, riesige Eissäulen bilden und Gegner mit einem Schwall seines Atems aufhalten. Gleichzeitig ist er blitzschnell und verfügt über gewaltige Klauen und Reißzähne.

Auch als erfahrene Jäger solltet ihr euch demnach vorsehen. Bereitet euren Kampf sorgfältig vor. Setzt euer Wissen über Stärken und Schwächen strategisch ein, sucht explosive oder feuerbasierte Waffen und Karakuri, um dem Deathstalker ab 17. Februar 2023 einzuheizen.

