Wild West Legacy: Survival-Abenteuer wartet im offenen Westen

Im neuen Wild West Legacy übernehmt ihr die Kontrolle über euren eigenen Treck und erkundet die offene Welt eines fiktiven amerikanischen Grenzgebiets. Ihr müsst nicht nur überleben, sondern auch andere Siedler überzeugen, sich euch anzuschließen, und eure Siedlungen managen.

Nach einem Angriff auf euren Treck startet ihr mitten im Nirgendwo und kämpft euch durch klirrend kalte Nächte und glühend heiße Tage. Jahreszeiten, dynamisches Wetter und wilde Tiere machen jeden Schritt zum Risiko. Nur wer clever baut und seine Ressourcen klug verwaltet, kann in der gnadenlosen Natur bestehen.

Von einem kleinen Haus aus beginnt ihr, eine ganze Siedlung aufzubauen. Rohstoffmanagement, Arbeitsplätze für eure Bewohner und die Dekoration von Gebäuden stehen auf eurem Plan, um das Überleben der Gemeinschaft zu sichern.

Mit der optionalen Ego-Perspektive erlebt ihr das Überleben noch intensiver. Ob Jagd, Bau oder Erkundung – jede Aktion fühlt sich näher an der Realität an. Gleichzeitig müsst ihr Waren transportieren und Siedlungen strategisch erweitern, um langfristig zu prosperieren.

Die offene Welt lädt zum Erkunden ein. Ihr trefft harmlose und gefährliche Tiere, entdeckt Ressourcenquellen und könnt so euer Zuhause oder eure Siedlungen kontinuierlich ausbauen. Wild West Legacy verbindet Survival, Management und Ego-Perspektive in einer authentisch inszenierten Grenzwelt.

Wild West Legacy erscheint für Xbox Series X|S, PS5 und PC.