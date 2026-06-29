Wild West Supermarket Simulator: Vom Geisterdorf zum Handelsimperium

Mit Wild West Supermarket Simulator ist ab sofort die Vollversion 1.0 erhältlich. Gleichzeitig feiert die ungewöhnliche Wirtschaftssimulation nach ihrem Early-Access-Aufenthalt auf dem PC ihre Premiere auf aktuellen Konsolen.

Seit dem Start im Early Access im August 2025 wurde der Titel von SunDust und Toplitz Productions kontinuierlich auf Basis des Community-Feedbacks erweitert. Zu den Neuerungen zählen unter anderem überarbeitete Lager- und Regalsysteme, zusätzliche Kundengruppen, Verbesserungen am Wirtschaftssystem sowie zahlreiche Quality-of-Life-Optimierungen.

Die Version 1.0 bietet die bislang umfangreichste Fassung des Spiels. Neben einer vollständigen Controller-Unterstützung auf dem PC erwarten Spieler ein ausgebautes Shop-Management und zahlreiche überarbeitete Spielmechaniken. Erstmals können nun auch Spieler auf aktuellen Konsolen ihren eigenen Gemischtwarenladen im Wilden Westen führen.

Dabei beschränkt sich das Gameplay nicht nur auf den Verkauf von Waren. Ziel ist es, eine verlassene Geisterstadt wiederzubeleben, neue Bewohner anzulocken und das Geschäft kontinuierlich auszubauen. Hilfskräfte übernehmen auf Wunsch Aufgaben wie das Auffüllen der Regale, die Arbeit an der Kasse oder das Aufräumen, während ihr euch auf die Preisgestaltung und die Expansion eures Unternehmens konzentriert.

Wer eine zusätzliche Herausforderung sucht, kann den Modus „Realistische Preise“ aktivieren. Durch geringere Gewinnmargen wird wirtschaftliches Geschick noch wichtiger.

Wild West Supermarket Simulator ist ab sofort als Version 1.0 für PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.