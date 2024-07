Wildermyth: Console Edition: Kein Abenteuer kann ewig dauern

Auroch Digital hat bekannt gegeben, dass das von Kritikern hochgelobte Spiel Wildermyth: Console Edition von Worldwalker Games am 22. Oktober 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Wildermyth: Console Edition ist ein charaktergesteuertes, prozedural generiertes, rundenbasiertes taktisches RPG, das die Charaktere in den Mittelpunkt der Geschichte stellt.

Als Anführer einer Gruppe von Bauern, die zu Helden geworden sind, werden die Spieler mit Begegnungen konfrontiert, in denen Entscheidungen charakterbestimmende Konsequenzen haben, die ihr Aussehen verändern, ihnen neue Fähigkeiten verleihen und eine Geschichte bilden, die einzigartig für den Spieler ist.

Jede Szene der reichhaltig gestalteten Pappmaché-Welt erinnert an Tabletop-Rollenspiele und sieht aus wie aus einem märchenhaften Pop-up-Buch. Es wurde viel Wert darauf gelegt, etwas wirklich Einzigartiges zu erschaffen, das sich von den traditionellen Fantasy-Tropen abhebt und neue Ideen erforscht: Vergessen Sie Orks und Elfen – wie wäre es mit telepathischen Insektendrachen und untoten Chimären mit Uhrwerk?

Kein Abenteuer kann ewig dauern, aber wenn Charaktere altern oder sterben, leben sie in ihren Kindern weiter, die in späteren Kampagnen den Großteil der neuen Gruppe bilden. Die Lieblingshelden der Spieler können zu einem legendären Pantheon hinzugefügt werden, das in zukünftigen Durchläufen wieder aufgerufen werden kann.