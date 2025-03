Wildgate: Ego-Shooter soll epische Raumschiffschlachten bieten

Autor:, in / Wildgate

Dreamhaven Studio Moonshot Games kündigte Wildgate an und will epische Raumschiffschlachten bieten. Hier gibt es einen neuen Deep Dive Trailer zu sehen!

Moonshot Games, ein Entwicklungsstudio von Dreamhaven, hat Wildgate (wie wir berichtet haben) vorgestellt, einen teambasierten Ego-Shooter, der in den Weiten des Weltraums spielt. Nun wurden weitere spannende Details bekannt gegeben.

Wildgate wurde während des Dreamhaven Showcase, präsentiert von The Game Awards, enthüllt. Zwei Trailer, zur Ankündigung und ein Deep Dive Trailer, sind hier zu sehen:

In Wildgate schließen sich die Spieler (die so genannten Prospectors) zu kleinen Teams zusammen, um sich in eine feindliche, unberechenbare und mysteriöse Region des Weltraums zu begeben, auf der Suche nach einem antiken Relikt, das als Artefakt bekannt ist.

Auf der Jagd nach dem Artefakt arbeiten die Spieler zusammen, um ihr Raumschiff zu steuern, Wracks zu plündern und vergessene Beute zu entdecken. Um zu gewinnen, müssen die Teams den Startpunkt mit dem Artefakt erreichen oder einen Überlegenheitssieg erringen, indem sie alle gegnerischen Schiffe mit allen verfügbaren Mitteln zerstören.

„Wildgate wurde für all jene entwickelt, die schon immer ein wagemutiges Weltraumabenteuer mit einer furchtlosen Crew erleben wollten“, so Jason Chayes, Studioleiter von Moonshot Games. „Die Spieler sind eingeladen, zusammenzuarbeiten und sich den sich entwickelnden kosmischen Bedrohungen zu stellen – seien es die mysteriösen Gefahren des Reach oder die Bedrohungen durch rivalisierende Prospektoren. Wir verlassen uns darauf, dass die Spieler ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne mitbringen … und hey, selbst wenn diese nicht zum Sieg führen, werden wir feststellen, dass einige unserer schönsten Erlebnisse die sind, mit denen wir am wenigsten gerechnet haben.“ „Wildgate belohnt Zusammenarbeit und taktische Meisterleistungen auf eine Weise, die dem Ziel von Dreamhaven entspricht, Spieler zusammenzubringen und ihnen dabei zu helfen, bleibende Erinnerungen zu schaffen“, sagte Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Dreamhaven. „Da jedes Wildgate-Spiel anders verläuft, gibt es für die Spieler und ihre Freunde bei der Erkundung von Typhon Reach viel zu entdecken. Die Raumschiffkämpfe bringen ein Element des Chaos mit sich, das besonders viel Spaß macht, und wir freuen uns darauf, dass die Spieler dies während des Spieltests selbst ausprobieren können.“

Die wichtigsten Features von Wildgate:

Epische Raumschiffschlachten: Macht eure Gegner mit Hightech-Kanonen und -Geräten platt, lockt sie in tödliche Fallen oder beschädigt ihre Schiffe … Solange sie euer Schiff nicht vorher sabotieren. Wenn der perfekte Plan nicht aufgeht, hilft nur eins: Improvisieren!

Macht eure Gegner mit Hightech-Kanonen und -Geräten platt, lockt sie in tödliche Fallen oder beschädigt ihre Schiffe … Solange sie euer Schiff nicht vorher sabotieren. Wenn der perfekte Plan nicht aufgeht, hilft nur eins: Improvisieren! Jedes Spiel neue Abenteuer : Immer einen Schritt voraus, während ihr mit eurer Crew durch Reach navigiert – eine riesige, prozedural generierte Karte, die sich mit jedem Spiel verändert. Ihr müsst nur sicherstellen, dass ihr den anderen Prospektoren zuvorkommt, sonst riskiert ihr, mit leeren Händen abzureisen.

: Immer einen Schritt voraus, während ihr mit eurer Crew durch Reach navigiert – eine riesige, prozedural generierte Karte, die sich mit jedem Spiel verändert. Ihr müsst nur sicherstellen, dass ihr den anderen Prospektoren zuvorkommt, sonst riskiert ihr, mit leeren Händen abzureisen. Einzigartige Prospektoren: Wählt aus einer Vielzahl von wagemutigen Prospektoren, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Werkzeugen. Ob mutiger Pilot oder gerissener Betrüger, es gibt keine falsche Art, Weltraumverbrechen zu begehen!

Wählt aus einer Vielzahl von wagemutigen Prospektoren, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Werkzeugen. Ob mutiger Pilot oder gerissener Betrüger, es gibt keine falsche Art, Weltraumverbrechen zu begehen! Erforscht den Reach: Der Reach ist ein gefährlicher, unberechenbarer Ort, voller tödlicher Gefahren und Schätze, die all eure kühnsten Träume übertreffen. Navigiert durch kosmische Stürme, bekämpft Weltraumpiraten und plündert fremde Außenposten auf der Suche nach verlorenen Schatzkisten.

Der Reach ist ein gefährlicher, unberechenbarer Ort, voller tödlicher Gefahren und Schätze, die all eure kühnsten Träume übertreffen. Navigiert durch kosmische Stürme, bekämpft Weltraumpiraten und plündert fremde Außenposten auf der Suche nach verlorenen Schatzkisten. Outgun or Outrun: Das Artefakt ist das wertvollste Objekt im bekannten Universum. Ihr müsst es als erste finden, es in euren Besitz bringen und den Startpunkt erreichen oder die Schiffe aller anderen Crews zerstören und als letzte Crew übrig bleiben.

Wildgate kombiniert actiongeladenes Gameplay mit explosiven Raumschiffkämpfen und bietet so eine galaktisch frische Interpretation des Multiplayer-Genres.

Das Spiel wird 2025 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Interessierte Abenteurer können sich hier für den ersten Community-Preview-Playtest anmelden, der vom 10. bis 14. April 2025 stattfindet.