Wildgate: Erstes Developer Update veröffentlicht

Die Entwickler von Wildgate geben in einem neuen Update bekannt, was Spieler alles erwartet.

Dreamhaven und das Entwicklerteam von Moonshot Games haben ihren crewbasierten PvP-Shooter Wildgate vor einem Monat veröffentlicht und seitdem hart daran gearbeitet, das Feedback der Community zu berücksichtigen und das Spielerlebnis zu optimieren.

Moonshot hat am 21. August Updates veröffentlicht, und jetzt weitere Details zum Mid-Season-Patch im September bekannt gegeben und vieles mehr. Die neuen DevUpdates findet ihr hier.

Jetzt live:

Versus AI gewährt jetzt XP: Spieler können jetzt im Versus AI-Modus XP verdienen, wodurch sie aufsteigen und Belohnungen freischalten können, während sie noch die Spielmechaniken erlernen.

Spieler können jetzt im Versus AI-Modus XP verdienen, wodurch sie aufsteigen und Belohnungen freischalten können, während sie noch die Spielmechaniken erlernen. „Dankeschön”-Belohnung: Als Dankeschön an die ersten Unterstützer des Spiels erhalten Spieler, die Wildgate vor dem 21. August gekauft haben, eine einmalige Belohnung von 1.200 Credits.

Das kommt im September zu Wildgate:

Verbesserter KI-Modus: Spieler können zwischen zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen und so je nach Bedarf „Gegen die KI lernen“ (leicht) oder „Gegen die KI spielen“ (schwer) spielen.

Spieler können zwischen zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen und so je nach Bedarf „Gegen die KI lernen“ (leicht) oder „Gegen die KI spielen“ (schwer) spielen. Wöchentliche Credit-Quests: Spieler haben die Möglichkeit, vor Saison 1 Credits zu verdienen, um allein durch das Spielen Kosmetikartikel und andere Gegenstände zu erhalten.

Spieler haben die Möglichkeit, vor Saison 1 Credits zu verdienen, um allein durch das Spielen Kosmetikartikel und andere Gegenstände zu erhalten. Erhöhte Anzahl von Reach Anomalien: Jedes Update bringt neue Gefahren, Schiffspriserbe, Geräte und POIs mit sich, sodass jedes Spiel abwechslungsreich und interessant bleibt.

Außerdem bald im Reach:

Kostenlose Testversion – damit können neue Spieler das Spiel ausprobieren und entdecken, was Wildgate zu bieten hat, bevor sie es kaufen.

– damit können neue Spieler das Spiel ausprobieren und entdecken, was Wildgate zu bieten hat, bevor sie es kaufen. Updates für Saison 1 – darunter ein neuer Abenteuerpfad, der ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist und den Spieler durchlaufen können, um einen neuen Prospector, eine neue Waffe, Ausrüstung und Kosmetikgegenstände freizuschalten.

– darunter ein neuer Abenteuerpfad, der ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist und den Spieler durchlaufen können, um einen neuen Prospector, eine neue Waffe, Ausrüstung und Kosmetikgegenstände freizuschalten. Benutzerdefinierte Lobbys – ermöglichen es Spielern, sich zusammenzuschließen und in ihren eigenen privaten Matches gegen Freunde anzutreten.