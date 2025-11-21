Wildgate: Erstes große Inhaltsupdate für den crewbasierten Weltraum-Shooter veröffentlicht

Dreamhaven und der Entwickler Moonshot Games hat mit Wildgate: Emergence das erste große Inhaltsupdate für den Weltraum-Ego-Shooter mit Crew-basiertem Spielprinzip veröffentlicht.

Emergence ist das bislang umfangreichste Update für Wildgate und führt die lang erwarteten neuen Spielmodi Treasure Hunt und Fleet Battle, den psionischen Prospector Charlie, das Outlaw-Schiff für Einzelspieler oder Zweierteams sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Spielelobbys zu erstellen, und mehr ein.

Für begrenzte Zeit ist Wildgate oder die Renegade Edition mit 50 Prozent Rabatt auf Steam erhältlich.

Wer noch nicht alles entdeckt hat, was The Reach zu bieten hat, kann Wildgate, inklusive des Updates Emergence, während des Steam Free Weekend (unbegrenzter Level-Zugang), der Xbox Free Play Days für Xbox Game Pass-Mitglieder (unbegrenzter Level-Zugang) oder der kostenlosen PlayStation 5-Testversion (begrenzt auf Prospector-Level fünf) ab dem 20. November 2025 spielen.

„Emergence ist der Beginn des nächsten Kapitels von Wildgate. Seit dem Start haben uns die Spieler mitgeteilt, was sie sich wünschen, und wir haben sie laut und deutlich verstanden: mehr Spielmöglichkeiten, mehr Gelegenheiten, Freunde einzubeziehen, und mehr Gründe, immer wieder zu Weltraumabenteuern zurückzukehren“, sagte Jason Chayes, Studioleiter von Moonshot Games. „Ob man sich nun für eine entspannte Schatzsuche zusammentut, in eine intensive Flottenschlacht eintaucht oder mit seinen besten Freunden in benutzerdefinierten Spielelobbys spielt – dieses Update bietet unserer Community neue Möglichkeiten, alles zu genießen, was die Reach zu bieten hat.“ „Wir bei Dreamhaven sind stolz darauf, Moonshot Games bei der Veröffentlichung eines Updates zu unterstützen, das die Beziehung zwischen Moonshot und der Wildgate-Community widerspiegelt. Die Spieler haben nach weiteren Spielmöglichkeiten gefragt, und das Team hat diese umgesetzt“, so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Dreamhaven. „Moonshots Leidenschaft für die Schaffung bedeutungsvoller Erlebnisse, die Interaktion mit der Community und den Aufbau einer Welt, die Menschen zusammenbringt, entspricht genau unserer Vorstellung von großartiger Spieleentwicklung.“

Die Key-Features von Emergence:

Treasure Hunt Spielmodus : Die Reach betreten, wertvolle Schätze plündern und abhauen, bevor alles in die Luft fliegt! In dieser etwas entspannteren Plünderungsexpedition durch die Reach kämpfen Spielerinnen und Spieler gegen KI-Schiffe, erledigen Quests, sammeln Schätze und ziehen sich zurück, wann immer sie ihre Beute in Belohnungen umwandeln möchten.

Fleet Battle Spielmodus : 3-gegen-3-Schiffsschlachten, in denen Spielerinnen und Spieler Punkte sammeln, indem sie andere ausschalten, Schiffe wiederbeleben oder mehrere Artefakte sichern. Sie stürzen sich ins Geschehen, kämpfen um die Kontrolle über Artefakte, beleben Schiffe wieder und halten den Kampf am Laufen.

Psionischer Prospector, Charlie: Das psionische Wesen Charlie kommt in Emergence zum Team von Wildgate. Charlie kann Verbündete sofort wiederbeleben, ohne sich konzentrieren zu müssen, sich zu Verbündeten innerhalb von 150 Metern teleportieren und wird durch kosmische Stürme, Strahlung, Feuer und Schockfelder geheilt.

Solo oder Zwei-Personen-Crew-Schiff Outlaw: Spielerinnen und Spieler können sich ans Steuer des Outlaw setzen, einem Schiff, das allein oder zu zweit gesteuert werden kann, schwer zu entern und besonders schnell ist.

Benutzerdefinierte Spielelobbys: Die benutzerdefinierten Lobbys, die Spielerinnen und Spieler sich schon seit dem Start gewünscht haben, ermöglichen es, eigene Wildgate-Matches zu hosten. Im Artifact-Brawl-Modus können sie eine Lobby erstellen, einige grundlegende Optionen festlegen und Freundinnen und Freunde (oder Rivalinnen und Rivalen) einladen.

Alien-Standorte: Spielerinnen und Spieler erkunden die Euphonic Spheres, einen neuen Point of Interest (POI).

Die Dead Worlds Reach Zone : Eine gefährliche neue Region der Reach, in der Überleben nur mit List und Mut möglich ist. Hier sind Ressourcen knapp und Gefahren lauern überall. Spielerinnen und Spieler plündern und nutzen vampirische Geräte, um Energie aus Schiffswracks oder unheimlichen purpurroten Türmen zu gewinnen.

Der Resonator: Spielerinnen und Spieler nutzen den Resonator, eine neue rhythmische Waffe, die teils Energiekanone, teils Granatwerfer ist. Der Resonator wird aufgeladen, indem Objekte mit seinem Strahl getroffen werden. Anschließend kann mit einem aufgeladenen Rechtsklick eine Granate abgefeuert werden, die explosiven Schaden verursacht.

The Medic (Drone): Das dritte Mitglied der Robo-Buddy-Familie von Wildgate und Taschen-Sanitäter. Die Weltraumpiraten setzen ihn überall innerhalb oder außerhalb eines Schiffes ein, und er schwebt in der Nähe seines Besitzers und versorgt Prospektoren oder Verbündete in Reichweite.