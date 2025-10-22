Wildgate: Hallowed Beyond Update in Kürze

Stellt euer Team zusammen und macht euch bereit für ein neues Wildgate Update, das euch eine Gänsehaut verpassen wird!

Das saisonale Update Hallowed Beyond von Wildgate kommt vom 23. Oktober bis zum 6. November 2025 in die Reach. Während dieses Events können die Spielerinnen und Spieler unheimliche Orte erkunden, spezielle Kisten finden, um zeitlich begrenzte Inhalte freizuschalten, gegen einen Event-Boss kämpfen, und vieles mehr.

PC-Spielerinnen und -Spieler können sich schon jetzt auf das Event vorbereiten, indem sie Wildgate oder die Renegade Edition bis zum 20. Oktober mit 34 % Rabatt auf Steam kaufen.

Gruselkiste: Diese besonderen Kisten mit 16 kostenlosen Inhalten finden sich an bestimmten Orten oder werden von Bossen auf verfluchten Schiffen toter Spieler hinterlassen.

Haunted Hazard: Die Schiffe von getöteten Spielern werden von einem neuen Legion-Geist heimgesucht, der nach seiner Niederlage diese besondere Kiste hinterlässt.

Haunted Locations: Während des Events erwarten die Spielerinnen und Spieler gruselige Themenorte in ganz Reach.

Vampiric Hardpoint: Dieser Neuzugang in der Loot-Liste kann die Gesundheit eines Schiffes in der Nähe absorbieren, wenn es zerstört wird.

Gloam Expanse: In dem neuen, spektakulären Reach gibt’s hier eine neue Skybox, neue Wolkenfarben und einige Änderungen bei den Asteroiden. Außerdem kann eine neue Ressource gefunden werden, die den Schiffen der Spielerinnen und Spieler mehr Gesundheit gibt.

Der neue Teaser-Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was das Update bringen wird: