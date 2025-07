Wildgate: Suche nach Relikten hat begonnen

Autor:, in / Wildgate

Dreamhaven und Entwickler Moonshot Games haben Wildgate für Steam, Xbox Series X|S und PlayStation5 veröffentlicht, einen Weltraum-Crew-basierten Ego-Shooter, der actiongeladenes Multiplayer-Gameplay mit explosiven Raumschiffkämpfen kombiniert.

Begeisterte Weltraumforscher können Wildgate jetzt für 29,99 € oder die Wildgate Renegade Edition für 49,49 € erwerben. Letztere enthält das Reach Renegade Pack mit 17 exklusiven kosmetischen Gegenständen.

In Wildgate schließen sich die Spieler (die „Prospektoren“ genannt werden) zu kleinen Crews zusammen, um sich auf der Suche nach einem alten Relikt, dem sogenannten Artefakt, in eine feindliche, unvorhersehbare und geheimnisvolle Region des Weltraums zu wagen.

Auf der Suche nach dem Artefakt arbeiten die Spieler zusammen, um ihre Raumschiffe zu steuern, Wracks zu plündern und vergessene Beute zu entdecken.

Um zu gewinnen, müssen die Crews entweder erfolgreich mit dem Artefakt den Ausgangspunkt erreichen oder einen Dominanzsieg erringen, indem sie alle rivalisierenden Schiffe mit allen Mitteln zerstören.

Ab sofort können sich die Spieler über umfangreiche Fortschrittsupdates, Verbesserungen beim Matchmaking und der Zuschaueransicht sowie die Einführung des kosmetischen Shops im Spiel freuen.

Im Laufe dieses Jahres können sich die Spieler außerdem auf die Einführung von Saison 1 freuen, die einen neuen Prospektor, Reach-Anomalien, einen Abenteuerpass, eine neue Waffe, neue Ausrüstung und vieles mehr mit sich bringen wird.

Die Roadmap mit den Inhalten nach der Veröffentlichung, in der detailliert beschrieben wird, was Wildgate in zukünftigen Updates erwartet, findet ihr hier.