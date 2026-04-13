WILL: Follow The Light: Abenteuer startet einige Wochen später

TomorrowHead Studios legt den Launch des Debütprojekts WILL: Follow The Light auf den 7. Mai 2026.

Das Indie-Studio TomorrowHead Studios hat einen überarbeiteten Veröffentlichungstermin für sein kommendes Erstlingswerk angekündigt. WILL: Follow The Light erscheint demnach nun offiziell am 7. Mai 2026.

Ursprünglich war der Release für den 28. April angesetzt, wurde jedoch um rund eine Woche verschoben. Als Grund nennt das Studio einen deutlich überfüllten Veröffentlichungskalender im ursprünglichen Zeitraum. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um letzte technische Prüfungen am Spiel durchzuführen und die Stabilität des Builds abzusichern.

Als Debütprojekt legt das Team besonderen Wert auf einen möglichst ausgereiften Start. Ziel sei es, ein vollständiges und poliertes Erlebnis zu liefern, ohne dabei die Reichweite des Titels durch einen ungünstigen Release-Zeitpunkt zu beeinträchtigen.

Trotz der Anpassung bleibt es bei einer gleichzeitigen Veröffentlichung auf mehreren Plattformen. WILL: Follow The Light erscheint weiterhin für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und soll damit ein breites Publikum zum Launch erreichen.

Das Spiel selbst ist ein storygetriebenes First-Person-Abenteuer, in dem die Spieler in die Rolle von Will schlüpfen, einem Leuchtturmwärter in den nördlichen Seegebieten. Nach einer unerwarteten Funknachricht über eine Katastrophe und das Verschwinden seines Sohnes beginnt eine Reise auf seinem Segelboot „Molly“, die ihn tief in eine gefährliche und emotionale Geschichte führt.