WILL: Follow The Light: Dramatische Reise durch die nördlichen Weiten

TomorrowHead Studio zeigt frisches Gameplay zu WILL: Follow The Light und gibt die Demo zum Steam Next Fest frei.

TomorrowHead Studio hat einen neuen Gameplay‑Trailer zu WILL: Follow The Light veröffentlicht, dem narrativen Adventure auf Basis der Unreal Engine 5, das noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Die Atmosphäre der gefährlichen Reise in den rauen nördlichen Breiten steht im Mittelpunkt und zeigt zentrale Elemente des Abenteuers.

Parallel zum Trailer ist WILL: Follow The Light im Steam Next Fest spielbar. Die Demo bietet einen ersten Einblick in Rätselmechaniken und Segelpassagen, in denen Will seinem Vater und dessen Frau Ila begegnet. Die gezeigten Szenen vermitteln einen Eindruck davon, wie sich Erkundung und persönliche Geschichte miteinander verweben.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Will, ein Leuchtturmwärter auf einer abgelegenen Insel im Norden, dessen Alltag durch eine unerwartete Radiobotschaft erschüttert wird. Die Nachricht berichtet von einer plötzlichen Katastrophe in seiner Heimatstadt und dem Verschwinden seines Sohnes.

Entschlossen, ihn zu finden, bricht Will mit seiner Segelyacht Molly auf und stellt sich einer gefährlichen Reise durch die unwirtlichen Regionen der nördlichen See.

Die Mischung aus persönlichem Drama, Erkundung und Puzzle‑Design prägt die Identität von WILL: Follow The Light und bildet den Kern des neuen Trailers.