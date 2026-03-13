WILL: Follow The Light: Enthüllt Release im neuen Trailer – Arktis-Abenteuer startet im April

TomorrowHead Studio bestätigt im neuen Trailer den Release-Termin von WILL: Follow The Light für PC und Konsolen.

TomorrowHead Studio hat einen neuen Trailer zu WILL: Follow The Light veröffentlicht und darin den offiziellen Veröffentlichungstermin enthüllt. Das atmosphärische Abenteuer erscheint am 28. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

In WILL: Follow The Light begibt sich der Spieler auf eine emotionale Reise durch eine eisige arktische Welt. Dabei steht nicht nur das Überleben im Mittelpunkt, sondern auch eine persönliche Geschichte, die den Spieler über gefährliche Gewässer und durch raue Landschaften führt.

Ein zentrales Gameplay-Element ist das Segeln durch die arktischen Gewässer. Spieler müssen ihr Boot navigieren, Naturgewalten trotzen und die Umgebung erkunden, während sie Schritt für Schritt mehr über die Geschichte und die Geheimnisse der Region erfahren.

Der neue Trailer vermittelt dabei eindrucksvoll die Atmosphäre des Spiels, die von ruhigen Momenten auf dem Meer bis zu gefährlichen Situationen im eisigen Norden reicht.