WILL: Follow The Light: Erster Gameplay-Trailer vorgestellt

WILL: Follow The Light zeigt sich in einem ersten Gameplay-Trailer!

Der internationale unabhängige Spieleentwickler TomorrowHead Studio hat heute auf der Future Games Show den ersten Gameplay-Trailer für sein kommendes narratives Abenteuer WILL: Follow The Light gezeigt.

Der neue Gameplay-Trailer bietet den Spielern einen ersten Blick auf die Umgebungen und Charaktere von Wills zerstörter Heimatstadt, in der eine Gemeinschaft verzweifelt versucht, sich zu erholen, zeigt die simulierte Yachtsteuerung und die offene See des Spiels, enthüllt erstes Puzzle-Gameplay und Navigation und hebt die spektakulären Ausblicke von WILL: Follow The Light hervor, die sich unter der Ruhe der Nordlichter abspielen.

Seht euch hier den Gameplay-Trailer zu WILL: Follow The Light an:

https://youtu.be/UWDxBmr15J4

WILL: Follow The Light erscheint im Jahr 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.