WILL: Follow The Light: Neuer Gameplay-Trailer folgt dem Licht

Neuer Gameplay-Trailer zu WILL: Follow the Light veröffentlicht, Anmeldung zum Playtest auf Steam möglich.

Der unabhängige Spieleentwickler TomorrowHead Studio hat im Rahmen der Gamescom 2025 einen brandneuen Gameplay-Trailer zu seinem kommenden narrativen Puzzle-Abenteuer WILL: Follow The Light vorgestellt, das auf der Unreal Engine 5 basiert.

Neben der Präsentation neuer Schauplätze und Spielmechaniken kündigte das Team an, dass noch in diesem Jahr Closed Playtests auf Steam stattfinden werden, für die man sich ab sofort anmelden kann.

WILL: Follow The Light spielt in den abgelegenen nördlichen Breitengraden und erzählt die emotionale Geschichte eines Vaters, der auf der Suche nach seinem vermissten Sohn wilde Stürme, schneebedeckte Pfade und längst vergessene Orte durchquert.

Der neueste Trailer zeigt bisher unbekannte Umgebungen, in denen Teile von Wills Vergangenheit verborgen sind, sowie neue Rätsel und Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Mit dieser Ankündigung beginnt auch die Anmeldung für den Playtest. TomorrowHead Studio lädt Spieler auf Steam ein, sich zu registrieren und zu den Ersten zu gehören, die die Welt von WILL: Follow The Light vor der Veröffentlichung erleben.

„Wir sind überwältigt von der Unterstützung seit der Enthüllung des Gameplays im März“, so Roman Novikov, Gründer und Game Director bei TomorrowHead Studio. „Jetzt freuen wir uns darauf, den nächsten Schritt zu gehen und Spielern die Möglichkeit zu geben, wichtige Teile des Spiels zu testen und die Reise mitzugestalten.“