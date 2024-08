WILL: Follow The Light: Neues Story-Adventure in der Unreal Engine 5

WILL: Follow The Light – Neues Story-Adventure in Unreal Engine 5 sticht auf der Gamescom 2024 in See.

Der internationale, unabhängige Entwickler TomorrowHead Studio hat heute im Rahmen der Future Games Show den ersten Trailer zu ihrem Debut-Titel enthüllt.

WILL: Follow The Light ist eine realistische Single-Player-Reise durch raue nordische Gefilde und erscheint 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Tomorrow Head Studio ist ein internationales Indie-Studio mit Hauptsitz in Spokane, Washington. Zutiefst inspiriert von Themen wie Wanderlust und Erkundung schicken sie Spieler auf eine Reise der Erkenntnis und der Erforschung von Orten und Welten, die sie noch nie vorher gesehen haben.

WILL: Follow The Light ist ein Story-Adventure, das in stürmischer See und an rauen nordischen Küsten spielt. Am Ruder einer Segelyacht, die sich realistisch verhält und in Zusammenarbeit mit arktischen Seefahrern entwickelt wurde, gilt es, die kalte und feindselige Umgebung der hohen nordischen See zu navigieren.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Will, einem furchtlosen Mann, der auf dem Meer aufwuchs und sich auf der Suche nach seinem Sohn gen Norden begibt.

WILL’s Geschichte erkundet die Beziehung zwischen Vater und Sohn und nimmt sie mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch heftige Gewitterstürme, die Stille der Einsamkeit und eine Erzählung was es bedeutet, sich um geliebte Menschen zu kümmern.

Herausforderungen zu Wasser und zu Land warten. Im Verlaufe der Geschichte warten Rätsel, die dem realen Leben nachempfunden sind. Auf der Suche nach Antworten planen Spieler ihren Weg mithilfe authentischer Wetterstation und realitätsnahen Navigationssystem und überqueren verschneite Wege im Hundeschlitten.

„Wir arbeiten seit mehr als zwei Jahren gemeinsam an WILL. Daher ist die heutige Ankündigung ein aufregender Moment für unser Team“, sagt Roman Novikov, Gründer und Game Director bei TomorrowHead Studio. „Bei TomorrowHead haben wir uns von einigen der besten Spiele des Genres inspirieren lassen und von dem, was sie so gut machen – Firewatchs Gefühl von Flucht und Einsamkeit… Alan Wakes visuelle Gestaltung und Atmosphäre… und wir haben viel in Kunst und Technologie investiert, um den Spielern ein spannendes Abenteuer zu bieten, in dem sie die Welt auf eine ganz neue Art erkunden. Wir freuen uns darauf, später in diesem Jahr mehr zu enthüllen.“

Den Ankündigungs-Trailer zu WILL: Follow The Light gibt es hier: