WILL: Follow The Light: Spiel erscheint im ersten Halbjahr 2026

Die Veröffentlichung von WILL: Follow The Light ist auf Xbox, PlayStation und PC für das erste Halbjahr 2026 geplant.

Der internationale, unabhängige Spieleentwickler TomorrowHead Studio hat heute das Veröffentlichungsfenster für sein narratives Adventure WILL: Follow The Light angekündigt.

Das mit der Unreal Engine 5 entworfene Spiel wird demnach zeitgleich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

TomorrowHead Studio kündigte außerdem einen neuen, PC-exklusiven Playtest an, bei dem die ersten 40-60 Minuten des Spiels ab dem 19. Dezember getestet werden können. Spieler können sich jetzt via Steam anmelden.

Vor dem Start des Playtests können die Spieler die ersten 19 Minuten Gameplay daraus via IGN ansehen.

