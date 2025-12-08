WILL: Follow The Light: Spiel erscheint im ersten Halbjahr 2026

Der internationale, unabhängige Spieleentwickler TomorrowHead Studio hat heute das Veröffentlichungsfenster für sein narratives Adventure WILL: Follow The Light angekündigt.
Das mit der Unreal Engine 5 entworfene Spiel wird demnach zeitgleich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.
TomorrowHead Studio kündigte außerdem einen neuen, PC-exklusiven Playtest an, bei dem die ersten 40-60 Minuten des Spiels ab dem 19. Dezember getestet werden können. Spieler können sich jetzt via Steam anmelden.
Vor dem Start des Playtests können die Spieler die ersten 19 Minuten Gameplay daraus via IGN ansehen.
Schade, aber hey soll ja gut werden
Die Fahrt mit dem Schiff sah echt toll aus 😮
das sieht richtig cool aus, gibt mir bisschen alan wake vibes
Habe mich bei Steam mal angemeldet. Sieht ziemlich gut aus.
Das könnte auch gut werden 🤔.
Ich versteh immer nicht, warum man sich die ersten XX Minuten eines Soiels komplett anschaut. Dann lieber einen kompakten Trailer
Ja aber echt. Ich finde die letzten 19 Minuten wären viel interessanter.
Vielleicht.
Vielleicht.
coole Atmo!
danke für die Info
Sieht interessant aus, mal sehen ob das was wird