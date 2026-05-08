WILL: Follow The Light: Unreal Engine 5-Abenteuer verbindet Rätsel, Story und Erkundung

WILL: Follow The Light erscheint für PC und Konsolen mit emotionalem Story-Abenteuer in eisiger Wildnis.

Mit WILL: Follow The Light veröffentlicht TomorrowHead Studio heute ein atmosphärisches Story-Abenteuer, das Spieler in eine eisige Welt voller Erinnerungen, Rätsel und emotionaler Entscheidungen führt.

Das narrative First-Person-Abenteuer wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und kombiniert Erkundung, Umgebungsrätsel und cineastisches Storytelling in einer persönlichen Reise durch die rauen nördlichen Breitengrade.

Im Mittelpunkt steht der Leuchtturmwärter Will, dessen ruhiger Alltag auf einer abgelegenen Insel plötzlich durch eine unerwartete Funknachricht zerstört wird. Eine Katastrophe hat seine Heimatstadt getroffen und sein Sohn gilt als vermisst. Entschlossen macht sich Will daraufhin mit seiner Segelyacht „Molly“ auf die Suche.

Während der Reise navigieren Spieler durch eine fragmentierte Welt voller vergessener Erinnerungen und ungelöster Wahrheiten. Licht spielt dabei eine zentrale Rolle und dient nicht nur als Orientierungshilfe, sondern auch als erzählerisches Element, das neue Wege sichtbar macht und verborgene Geschichten enthüllt.

Die Spielwelt setzt auf weitläufige Erkundung und realistische Fortbewegungssysteme. Spieler steuern nicht nur eine Segelyacht, sondern bewegen sich auch mit Hundeschlitten durch verschneite Landschaften und unwirtliche Gebiete.

Zusätzlich integriert WILL: Follow The Light verschiedene Rätselmechaniken, die sich an realistischen Situationen orientieren. Dazu gehören Wetterstationen zur Navigation, Umweltpuzzles und zahlreiche interaktive Elemente innerhalb der Spielwelt.

Visuell setzt das Spiel stark auf atmosphärische Landschaften mit realistischer Beleuchtung und detailreichen Naturkulissen, die vollständig in der Unreal Engine 5 umgesetzt wurden. Ergänzt wird die Präsentation durch einen experimentellen Soundtrack mit atmosphärischen Klanglandschaften.

TomorrowHead Studio beschreibt das Spiel als Geschichte über Hoffnung, Bedeutung und den menschlichen Drang, selbst in dunkelsten Momenten einen Weg nach vorne zu finden.

WILL: Follow The Light ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.



