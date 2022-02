Will You Snail?: Action-Plattformer angekündigt

Der Action-Plattformer Will You Snail? erscheint für Xbox, PlayStation, Switch und PC.

No Gravity Games gibt bekannt, dass Will You Snail?, das Spiel von Jonas Tyroller – Solo-Entwickler, für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox erscheinen wird.

Will You Snail? ist ein schneller Action-Plattformer, in dem eine böse KI versucht, euch zu töten, indem sie eure Bewegungen vorhersagt. Weicht den von der KI aufgestellten Fallen aus, löst optionale Rätsel und lüftet die dunklen Geheimnisse der Simulation.

Das genaue Veröffentlichungsdatum soll zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.