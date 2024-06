Willy’s Wonderland – The Game: Wer will Puppen schlagen und treten?

Willy’s Wonderland – In diesem Spiel muss der Spieler dämonische, animatronische Puppen schlagen und treten!

Ein Spannungs- und Actionfilm aus dem Jahr 2021 wurde mit Willy’s Wonderland in ein klassisches Kampfspiel verwandelt, in dem ein ahnungsloser Mann in einem verlassenen Vergnügungspark landet und sich den Weg nach draußen freikämpfen muss.

Willy’s Wonderland – The Game ist ein 2,5D Beat ‚em up-Spiel, das auf dem gleichnamigen Film basiert, in dem eine Gruppe von Animatronics zum Leben erwacht und Menschen abschlachtet, die es wagen, Willy’s Wonderland zu besuchen.

Die Spieler übernehmen entweder die Kontrolle über den Hausmeister oder Liv, während sie sich den Horden des Bösen stellen, die von den ruchlosen Animatronics befehligt werden – Tito Turtle, Siren Sara, Arty Alligator, Cammy Chameleon, Willy Weasel und mehr!

Willy’s Wonderland – The Game wird am 13. Juni für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch erscheinen.