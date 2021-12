Windjammers 2: Ab Januar im Xbox Game Pass erhältlich

Windjammers 2 für Januar 2022 angekündigt. Rasantes Sportspiel erscheint für PC, Switch, PS4, Xbox One und via Xbox Game Pass.

Publisher und Entwickler Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) kündigte an, dass Windjammers 2 am 20. Januar 2022 frenetische Matches mit der beliebten Powerscheiben-Schleuder-Action auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass, PC Game Pass und Stadia bringen wird.

Windjammers 2 wird zudem auch via Abwärtskompatibilität rasante Showdowns auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S ermöglichen.

Der Ankündigungstrailer zum Veröffentlichungsdatum zeigt die zurückkehrenden Superstars und Champions von Windjammers 2 in den packenden Kopf-an-Kopf-Kämpfen des Spiels. Spielerinnen und Spieler können im neuen Video die zehn spielbaren Athletinnen und Athleten von Windjammers 2 in Aktion erleben und einen Blick auf die 10 verschiedenen Spielfelder werfen, auf denen sie um Punkte kämpfen werden:

Windjammers 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Die intensiven Wettkämpfe in Windjammers 2 vereinen leicht verständliche Spielmechaniken mit subtiler Tiefe und bieten einen zugänglichen Wettkampfsport, der sich sowohl für lockere Runden als auch für Turniere mit hohem Einsatz eignet. Flüssige, handgezeichnete 2D-Animationen verwandeln die intensive Energie und die Emotionen der Matches in ein stets wunderschönes Spektakel und machen Windjammers 2 zu einem Vergnügen – sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen.

Dotemu freut sich, zudem bekannt geben zu können, dass physische Editionen des Spiels über LRG in den USA und Pix’n’Love in Europa verfügbar sein werden. Weitere Informationen folgen.