Windjammers 2: Launch-Trailer feiert Xbox Game Pass Veröffentlichung

Publisher und Entwickler Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) freut sich, ankündigen zu können, dass das lang erwartete Windjammers 2 ab sofort auf PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass, PC Game Pass sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S via Abwärtskompatibilität für wilde Scheiben-Action sorgt.

Zu Ehren der radikalen, von den 90er Jahren inspirierten Ästhetik und der vollständig handgezeichneten Animationen von Windjammers 2 hat Dotemu einen animierten Launch-Trailer veröffentlicht, in dem die zehn aufstrebenden Superstars des Spiels in hitzigen Matches aufeinandertreffen. Dort lernt man die charismatischen Athletinnen und Athleten kennen, die die Welt im Sturm erobern werden:

Windjammers 2 ist ab sofort erhältlich. Das Spiel könnt ihr bereits im Xbox Game Pass spielen und hier herunterladen.