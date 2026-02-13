Windless: Episches Open‑World‑Action‑RPG vorgestellt

Project Windmill offenbart eine mythische Welt, Massenschlachten und den Aufstieg eines Heldenkönigs.

KRAFTON hat erstmals Project Windless vorgestellt – ein großes Singleplayer‑Open‑World‑Action‑RPG, das auf dem Fantasy‑Universum der koreanischen Romanreihe Die Legende vom Tränenvogel basiert.

Entwickelt wird der Titel vom KRAFTON Montréal Studio, unterstützt von Teams in Südkorea.

Der erste Trailer zeigt eine gewaltige, mythische Welt voller Kriege, Legenden und uralter Konflikte.

Eine offene Welt, die auf Entscheidungen reagiert

Project Windless setzt auf eine nichtlineare Struktur, in der Kämpfe, Erkundung und Interaktionen mit Fraktionen direkten Einfluss auf Allianzen und den Verlauf des Kontinent‑weiten Konflikts haben.

Das Spiel nutzt die Unreal Engine 5 und kombiniert filmische Erzählung mit dynamischen Echtzeit‑Schlachten.

1.500 Jahre vor den Romanen – ein neues Zeitalter

Obwohl das Spiel eigenständig funktioniert, spielt es rund 1.500 Jahre vor den Ereignissen der Bücher. Damit öffnet KRAFTON das Universum für ein globales Publikum und erweitert gleichzeitig die Lore für Fans.

Die Welt umfasst vier intelligente Rassen – Menschen, Rekon, Nhaga und Tokkebi – jede mit eigener Kultur und eigenen Konflikten.

Der Heldenkönig der Rekon

Spieler übernehmen die Rolle eines legendären Kriegers der Rekon, hochgewachsene humanoide Vogelwesen mit enormer Stärke. Mit zwei sternengeschmiedeten Klingen stellt sich der Heldenkönig Horden von Feinden, gigantischen Kreaturen und führt Armeen in groß angelegten Schlachten.

Entscheidungen und Beziehungen formen den Weg zum Aufbau eines zukünftigen Königreichs.

Mass Technology: Tausende Kämpfer in Echtzeit

Das Herzstück des Spiels ist KRAFTONs Mass Technology, die es ermöglicht, Tausende Soldaten und riesige Monster gleichzeitig auf dynamischen Schlachtfeldern darzustellen.

Spieler kämpfen mitten im Getümmel und beeinflussen durch präzise Kampfkunst und taktische Entscheidungen den Verlauf der Schlacht.

Entwickler über die Vision

Patrik Méthé, Head of KRAFTON Montréal Studio, betont, dass Project Windless darauf ausgelegt ist, Spielern echte Handlungsfreiheit zu geben – nicht nur im Kampf, sondern auch in der Art, wie Kriege geführt, Allianzen geschmiedet und Geschichte geschrieben wird.

Erstes Entwicklertagebuch verfügbar

Neben dem Trailer wurde auch ein erstes Developer Diary veröffentlicht, das Einblicke in Vision, Weltdesign und Entwicklungsphilosophie bietet.

Release

Project Windless erscheint als reines Singleplayer‑Erlebnis ohne Multiplayer oder Live‑Service für PC und Konsolen. Ein Veröffentlichungszeitraum wird später bekanntgegeben.