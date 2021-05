Windless: The Bird That Drinks Tears soll Multimedia-Franchise werden

Autor:, in / Windless

KRAFTON, Inc. erweitert koreanischen Fantasy-Roman „The Bird That Drinks Tears“ zu einem Multimedia-Franchise.

KRAFTON, Inc. kündigt das Projekt Windless an. Das Unternehmen plant die Entwicklung eines Spiels und eines größeren Multimedia-Franchise, die auf dem koreanischen Fantasy-Roman „The Bird That Drinks Tears“ basieren. Die Ankündigung repräsentiert KRAFTONs Streben, kulturelle Originale zu größeren Unterhaltungsprojekten auszubauen.

„The Bird That Drinks Tears“ ist eine Romanserie, die von Yeong-do Lee erschaffen und geschrieben wurde. Er gilt als Pionier des koreanischen Fantasy-Genres. Als einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren in Korea mit Millionen von verkauften Exemplaren ist Yeong-do Lee ein außergewöhnlicher Schriftsteller, der ausgefeilte Welten baut und sie mit komplexen Charakteren füllt.

Um das Universum zu visualisieren, hat KRAFTON den Konzeptkünstler Iain McCaig engagiert, um den Roman zum Leben zu erwecken. Mr. McCaig ist ein renommierter Konzeptkünstler, der an frühen Charaktervisualisierungen für Star Wars beteiligt war, zusätzlich zu seiner Arbeit an vielen anderen Blockbuster-Film-Franchises, wie The Avengers, Harry Potter und Terminator. Seine kreative Arbeit wird als visuelle Ausrichtung für KRAFTONs Projekt Windless dienen, dass das Spiel und andere kreative Arbeiten umfasst.