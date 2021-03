Windows 10: Zwei neue Gears-Designs für Microsoft Edge verfügbar

Nutzer von Microsoft Edge dürfen sich über neue themenbasierte Browser-Designs freuen. Die zwei neu veröffentlichten Gears of War-Design „Gears x Luke Preece“ und „Steampunk Omen“ dürften insbesondere bei Fans der Deckungs-Shooter-Serie Anklang finden.

Bring the intensity of @GearsofWar to your browser without the splatter 💀 Check out our Gears inspired themes: https://t.co/O1ODDsnfJM pic.twitter.com/0w6tnUkz9p

