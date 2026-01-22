Windows 11: ARM‑Support, Sync‑Indikator & mehr

Microsoft macht ernst: Die Xbox‑App läuft ab sofort auf allen Arm‑basierten Windows‑11‑PCs – mit über 85 % Game‑Pass‑Kompatibilität, verbessertem Emulator‑Support und EAC‑Freigabe für Fan‑Favoriten wie Fortnite.
Die Xbox‑PC‑App unterstützt ab sofort Arm‑basierte Windows‑11‑PCs. Damit könnt ihr: Spiele direkt aus dem Xbox‑PC‑Katalog herunterladen, Game Pass‑Titel lokal auf ARM‑Geräten spielen und die Xbox‑Erfahrung auf noch mehr Hardware nutzen. Das heißt: Mehr Geräte, mehr Flexibilität – ohne Abstriche beim Xbox‑Ökosystem!
Game Save Sync Indicator – endlich live
Ein Feature, das sich viele gewünscht haben: Der neue Game Save Sync Indicator ist jetzt auf PC und Handheld‑Geräten verfügbar.
Er zeigt euch in Echtzeit:
- ob euer Spielstand korrekt in der Cloud gespeichert wurde
- ob ihr das Gerät sicher ausschalten könnt
- ob euer Fortschritt auf anderen Geräten sofort verfügbar ist
Kein Rätselraten mehr, keine verlorenen Spielstände – einfach nahtlos weiterspielen.
Prism‑Emulator jetzt mit AVX & AVX2 – mehr Spiele laufen nativ
Der Prism‑Emulator, der x86/x64‑Software auf Arm ausführt, wurde massiv verbessert:
- AVX‑ und AVX2‑Support
- Höhere Kompatibilität für moderne Spiele
- Stabilere Performance auf Arm‑Geräten
Damit werden viele Titel spielbar, die zuvor nicht liefen.
Damit ihr wisst, welche Spiele gut performen, zeigt Windows Performance Fit:
- Kompatibilitäts‑Hinweise
- Performance‑Einschätzungen
- Empfehlungen basierend auf eurer Hardware
So könnt ihr sicher entscheiden, was ihr herunterladen wollt.
Epic Anti‑Cheat (EAC) jetzt unterstützt – Fortnite & Co. spielbar
Ein weiterer wichtiger Schritt: EAC‑Support ist jetzt aktiv. Das bedeutet: Beliebte Spiele wie Fortnite, Gears of War: Reloaded und weitere EAC‑Titel funktionieren nun auch auf Arm‑Windows‑11‑PCs.
Xbox erweitert außerdem die Reichweite des Cloudgamings: Hisense‑TVs und V‑homeOS‑basierte Smart‑TVs erhalten native Unterstützung für Xbox Cloud Gaming.
Windows setzt damit seine Entwicklung als offene, flexible Gaming‑Plattform fort, die 2025 bereits durch starke Handhelds, bessere Arm‑Performance und moderne DirectX‑Features an Fahrt aufgenommen hat. Das Ziel bleibt klar: Xbox‑Gaming überall – egal ob Desktop, Handheld oder Arm‑Laptop!
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was sind Arm‑basierte Windows‑11‑PCs?
Ganz grob vereinfacht und eigentlich falsch : Dein Samsung s 25 mit Windows 11 anstatt Android.
Snapdragon prozessoren etc.
Wie oldGamer schon sagt: Windows-on-Arm ist eine für ARM-CPUs angepasste Version des Betriebssystems. Bisher lief Windows hauptsächlich auf x86-CPUs wie Intels Core oder AMDs Ryzen Prozessoren. ARM-CPUs haben ihren Ursprung im Mobile-Segment und zeichnen sich durch besonders hohe Effizienz aus. Applikationen die im „normalen“ Windows lauffähig sind, sind aber nicht kompatibel und umgekehrt; Zumindest in den meisten Fällen.
Wie verbreitet sind solche Geräte?
Ich habe jetzt spontan keine konkreten Zahlen, aber so zuversichtlich wie man noch vor ein / zwei Jahren war, dass ARM die Zukunft der CPUs ist, ist man aktuell glaube ich nicht mehr. Zumindest Microsoft hatte sich eine größere Verbreitung der Geräte erhofft.
Die letzten Updates von Windows 11 sind wohl eher nicht so wirklich gelungen. Ich lese da auf Forbes von einem Classic Outlook Freezing Bug, einem Remote Desktop Bug und einem Failure to Shutdown Bug. Das klingt nach ziemlichem Ungezieferbefall.
Verstehe hier nur Bahnhof, aber mehr Zugänglichkeit ist doch gut 😀.
Das ist wohl das einzig positive in Verbindung mit dem Win 11-Update, welches schon wieder für massive Probleme sorgt.
Nur so viel: lange lebe der Win 10 extented-Support.
Wo sind die ganzen Microsoft und Windows hater. Finde Microsoft macht bei Windows seit Jahren alles richtig..hab vieles andere probiert. Aber wer es einfach will ist mit Windows einfach am besten bedient.
Ich persönlich kann die Kritik an W11 überhaupt nicht nachvollziehen. Im Büro haben wir das natürlich im Einsatz und es funktioniert wunderbar mMn. Jammern kann ich zumindest darüber überhaupt nicht.
Ich bin da ganz bei Dir. Microsoft macht vielleicht nicht alles richtig, aber vieles. Man darf auch nicht vergessen, dass man Windows mittlerweile beinahe gratis bekommt. Aber es ist halt wie mit vielem: Im Netz wird hauptsächlich gemault und sich beschwert.
Hoffentlich läuft das auch alles gut und nicht so wie beim letzten WIn 11 Update 🤭
Der Sync Idicator hört sich gut an, auch wenn ich nie Probleme mit den Spielständen hatte.
Der Rest ist für mich nicht relevant.