Windows 11: ARM‑Support, Sync‑Indikator & mehr

Microsoft startet das neue Jahr mit einem umfangreichen Xbox‑Januar‑Update, das gleich mehrere Verbesserungen für PC‑Spieler, Handheld‑User und Cloud‑Gamer bringt.

Microsoft macht ernst: Die Xbox‑App läuft ab sofort auf allen Arm‑basierten Windows‑11‑PCs – mit über 85 % Game‑Pass‑Kompatibilität, verbessertem Emulator‑Support und EAC‑Freigabe für Fan‑Favoriten wie Fortnite.

Die Xbox‑PC‑App unterstützt ab sofort Arm‑basierte Windows‑11‑PCs. Damit könnt ihr: Spiele direkt aus dem Xbox‑PC‑Katalog herunterladen, Game Pass‑Titel lokal auf ARM‑Geräten spielen und die Xbox‑Erfahrung auf noch mehr Hardware nutzen. Das heißt: Mehr Geräte, mehr Flexibilität – ohne Abstriche beim Xbox‑Ökosystem!

Game Save Sync Indicator – endlich live

Ein Feature, das sich viele gewünscht haben: Der neue Game Save Sync Indicator ist jetzt auf PC und Handheld‑Geräten verfügbar.

Er zeigt euch in Echtzeit:

ob euer Spielstand korrekt in der Cloud gespeichert wurde

ob ihr das Gerät sicher ausschalten könnt

ob euer Fortschritt auf anderen Geräten sofort verfügbar ist

Kein Rätselraten mehr, keine verlorenen Spielstände – einfach nahtlos weiterspielen.

Prism‑Emulator jetzt mit AVX & AVX2 – mehr Spiele laufen nativ

Der Prism‑Emulator, der x86/x64‑Software auf Arm ausführt, wurde massiv verbessert:

AVX‑ und AVX2‑Support

Höhere Kompatibilität für moderne Spiele

Stabilere Performance auf Arm‑Geräten

Damit werden viele Titel spielbar, die zuvor nicht liefen.

Damit ihr wisst, welche Spiele gut performen, zeigt Windows Performance Fit:

Kompatibilitäts‑Hinweise

Performance‑Einschätzungen

Empfehlungen basierend auf eurer Hardware

So könnt ihr sicher entscheiden, was ihr herunterladen wollt.

Epic Anti‑Cheat (EAC) jetzt unterstützt – Fortnite & Co. spielbar

Ein weiterer wichtiger Schritt: EAC‑Support ist jetzt aktiv. Das bedeutet: Beliebte Spiele wie Fortnite, Gears of War: Reloaded und weitere EAC‑Titel funktionieren nun auch auf Arm‑Windows‑11‑PCs.

Xbox erweitert außerdem die Reichweite des Cloudgamings: Hisense‑TVs und V‑homeOS‑basierte Smart‑TVs erhalten native Unterstützung für Xbox Cloud Gaming.

Windows setzt damit seine Entwicklung als offene, flexible Gaming‑Plattform fort, die 2025 bereits durch starke Handhelds, bessere Arm‑Performance und moderne DirectX‑Features an Fahrt aufgenommen hat. Das Ziel bleibt klar: Xbox‑Gaming überall – egal ob Desktop, Handheld oder Arm‑Laptop!