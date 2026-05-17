Windows 11: Forza Horizon 6 lädt dank Advanced Shader Delivery in nur 4 statt 90 Sekunden

Mit Advanced Shader Delivery (ASD) hat Microsoft eine neue Technologie für Windows-PCs veröffentlicht, die Ladezeiten drastisch reduziert und Shader-Stottern nahezu vollständig beseitigen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich der Effekt aktuell bei Forza Horizon 6.

Laut Microsoft lädt Forza Horizon 6 mit aktiviertem ASD in nur noch 4 Sekunden statt der bisherigen rund 90 Sekunden. Das entspricht einer Zeitersparnis von etwa 95 Prozent.

Die Messung erfolgte mit:

AMD Radeon RX 7600

AMD Ryzen 7 5800 Prozessor

Die neue Technologie funktioniert ähnlich wie Valves Shader-Precompiling auf dem Steam Deck. Allerdings bringt Microsoft dieses System nun erstmals direkt auf Windows-PCs.

Dabei werden Shader bereits während der Installation und des Downloads vorkompiliert. Dadurch entfällt die klassische „Just-in-Time“-Shader-Kompilierung während des Spielens, die häufig für Ruckler und lange Ladezeiten verantwortlich ist.

Zusätzlich reduziert ASD laut Microsoft auch das bekannte Shader-Stuttering deutlich und sorgt dadurch für ein wesentlich flüssigeres Spielerlebnis.

Aktuell wird die Technologie unterstützt von:

AMD RDNA 3

AMD RDNA 3.5

AMD RDNA 4

Voraussetzungen sind außerdem:

Windows 11 24H2 oder neuer

Xbox Gaming Services Version 37.113.11003.0 oder höher

Xbox Insider Preview aktiv

AMD Adrenalin 26.5.2 Treiber oder neuer

PC-Version von Forza Horizon 6 über Microsoft Store oder Game Pass

Wenn ASD korrekt aktiv ist, erscheint beim Start von Forza Horizon 6 der Hinweis: „Vorcompilierte Shader installiert“.

Microsoft bestätigte außerdem bereits, dass die Technologie künftig auf weitere Windows-Geräte und zusätzliche Hardware ausgeweitet werden soll. Entwickler können ASD bereits jetzt über das neue AgilitySDK in ihre eigenen Spiele integrieren.

Damit könnte Advanced Shader Delivery langfristig zu einer der wichtigsten Verbesserungen für modernes PC-Gaming und die neue Xbox-Generation werden – insbesondere bei großen Open-World- und Unreal-Engine-Spielen, die häufig unter Shader-Stottern leiden.