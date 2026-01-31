Windows 11: Knackt 1 Milliarde‑Marke – schneller als Windows 10

Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass Windows 11 nun über 1 Milliarde aktive Nutzer erreicht hat. Damit überholt das Betriebssystem seinen Vorgänger in puncto Wachstumstempo: Windows 10 benötigte länger, um dieselbe Marke zu knacken.
Der Meilenstein wurde im Rahmen des aktuellen Earnings Calls bestätigt. CEO Satya Nadella hob dabei ein beeindruckendes 45‑prozentiges Wachstum im Jahresvergleich hervor – ein klares Zeichen dafür, dass Windows 11 trotz anfänglicher Skepsis und strenger Hardwareanforderungen stark angenommen wird.
Der Erfolg wird unter anderem auf folgende Faktoren zurückgeführt:
- Stetige Feature‑Updates, die Windows 11 funktional und visuell weiterentwickeln
- Hohe Nachfrage im Business‑Sektor, insbesondere durch KI‑Features und Copilot‑Integration
- Neue PC‑Generationen, die Windows 11 als Standard ausliefern
Mit dem Erreichen der Milliardenmarke festigt Windows 11 seine Position als eines der am schnellsten wachsenden Betriebssysteme in der Geschichte von Microsoft.
Bin immer noch bei 10 und will auch nicht wirklich wechseln, als GamePass User werde ich aber spätestens Ende 2026 gezwungen sein.
Läuft das denn wenigstens stabil inzwischen?
Man liest ja immer mal wieder von katastrophalen Updates, erst kürzlich wieder von plötzlich nicht mehr bootenden Computern.
Ich hatte bis jetzt noch keine gravierende Probleme und bin schon etwas länger dabei.
Muss aber auch erwähnen, das Apple das bessere Betriebssystem hat.
Ich kann aber nur für mich sprechen.
Edit:
Nutze Apple natürlich nicht zum zocken, das sollte jedem klar sein.
Da wurde auch mehr Zeit und Innovationen eingebunden als in Windows 10, daher kein Wunder dass sich das besser verkauft und schneller
Glückwunsch an Microsoft zum Erfolg mit Windows 11.
Wie man liest hat MS mit Windows in diesem Jahr eine Menge vor. Freut mich, die Gaming Plattform Nr 1 in der Welt wächst und gedeiht.
Wahnsinn 1 Milliarden 😳
Oder aber es liegt daran das wi dows 10 nicht mehr wirklich Support wird.
Oder.
Oder.
Oder.
Kann man aber natürlich nicht so rüberbringen.
Mit win 10 oder kleiner kommt man heute nicht mehr wirklich allzuweit im Vergleich zu z. B. vor 2 Jahren.
Ach ja Windows XP das waren noch Zeiten. Aber finde Windows 11 hat sich gemacht. Wollte von 10 auch erst nicht wechseln.
Der PC, nachdem vorher nur PS und Xbox gezockt wurde kam mit 11 installiert hab 10 nicht mitbekommen letztes war 7 Pro 64 was ungeschlagen war in meinen Augen. Windows 10 was 2015 kam komplett weggelassen wegen Umstieg auf Konsolen dank kaputten PC.
Sowohl privat als auch im Büro auf W11 unterwegs, ganz ohne Probleme.
Alle Systeme die ich habe auf Windows 11. Einfach am schnellsten und Benutzer freundlichsten
Schon beachtlich.
Seit Windows Vista bin ich raus gewesen bin dann zu Apple gewechselt,kann mit Windows einfach nichts mehr anfangen.