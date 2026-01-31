Windows 11: Knackt 1 Milliarde‑Marke – schneller als Windows 10

Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass Windows 11 nun über 1 Milliarde aktive Nutzer erreicht hat. Damit überholt das Betriebssystem seinen Vorgänger in puncto Wachstumstempo: Windows 10 benötigte länger, um dieselbe Marke zu knacken.

Der Meilenstein wurde im Rahmen des aktuellen Earnings Calls bestätigt. CEO Satya Nadella hob dabei ein beeindruckendes 45‑prozentiges Wachstum im Jahresvergleich hervor – ein klares Zeichen dafür, dass Windows 11 trotz anfänglicher Skepsis und strenger Hardwareanforderungen stark angenommen wird.

Der Erfolg wird unter anderem auf folgende Faktoren zurückgeführt:

Stetige Feature‑Updates, die Windows 11 funktional und visuell weiterentwickeln

Hohe Nachfrage im Business‑Sektor, insbesondere durch KI‑Features und Copilot‑Integration

Neue PC‑Generationen, die Windows 11 als Standard ausliefern

Mit dem Erreichen der Milliardenmarke festigt Windows 11 seine Position als eines der am schnellsten wachsenden Betriebssysteme in der Geschichte von Microsoft.