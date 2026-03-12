Windows 11: Microsoft bringt Konsolen-Erlebnis auf den PC

Microsoft hat auf der Game Developers Conference 2026 zahlreiche Neuerungen rund um Windows-Gaming, DirectX und das Xbox-Ökosystem vorgestellt. Ein zentraler Bestandteil der Ankündigungen ist der neue Xbox Mode für Windows 11, der ab April in ausgewählten Märkten auf allen Windows-11-Geräteklassen ausgerollt werden soll.

Der neue Modus wird auf Laptops, Desktop-PCs und Tablets verfügbar sein und ein speziell auf Controller ausgelegtes Vollbild-Interface bieten. Damit können Spieler ihre Spielebibliothek durchsuchen, Titel starten, die Game Bar nutzen und zwischen Anwendungen wechseln, während gleichzeitig jederzeit ein Wechsel zurück zum klassischen Windows-Desktop möglich bleibt. Das Ziel besteht darin, ein fokussiertes Gaming-Erlebnis ohne Ablenkungen zu schaffen, ohne die Offenheit von Windows aufzugeben.

Parallel dazu arbeitet Microsoft weiter daran, die Grenzen zwischen Xbox-Konsole und PC-Gaming zu reduzieren. Spiele sollen künftig noch nahtloser über verschiedene Geräte hinweg laufen, während Entwickler einen vereinfachten Weg erhalten, ihre Titel gleichzeitig für mehrere Plattformen zu veröffentlichen. Diese Strategie soll sowohl die Reichweite für Entwickler erhöhen als auch Entwicklungskosten senken.

Ein weiterer Schwerpunkt der Präsentation lag auf Advanced Shader Delivery. Die Technologie wurde ursprünglich für die ROG Xbox Ally Handheld-Geräte eingeführt und soll künftig für alle Entwickler verfügbar sein. Advanced Shader Delivery ermöglicht es, Shader bereits im Vorfeld effizient zu sammeln und bereitzustellen. Dadurch werden Startzeiten verkürzt und Shader-Stottern beim ersten Start eines Spiels reduziert. Erste Tests für Drittanbieter-Studios sollen im Mai beginnen.

Auch DirectStorage erhält neue Verbesserungen. Microsoft führt Unterstützung für die Zstandard-Kompression ein und ergänzt das System um die Game Asset Conditioning Library, die die Verarbeitung von Spieldaten in Produktionspipelines vereinfachen soll. In Kombination mit erweiterten Streaming-Szenarien für moderne NVMe-Speicher sollen dadurch größere Assets schneller geladen werden und die Ladezeiten in Spielen sinken.

Ein weiterer Bereich betrifft die Weiterentwicklung von DirectX für maschinelles Lernen. Neue Funktionen bringen lineare Algebra direkt in HLSL-Shader, wodurch ML-Berechnungen hardwarebeschleunigt ausgeführt werden können. Gleichzeitig gab Microsoft einen Ausblick auf kommende Windows ML-Modelle, die Entwickler künftig direkt in Gameplay-Systeme integrieren können. Diese Technologien sollen langfristig KI-gestützte Grafik- und Rendering-Pipelines ermöglichen.

Neben den Grafik- und Rendering-Neuerungen stellte Microsoft auch eine umfangreiche Aktualisierung der DirectX- und PIX-Entwicklertools vor. Dazu gehören unter anderem DirectX Dump Files, die eine standardisierte Erfassung von GPU-Abstürzen ermöglichen, sowie neue Debugging-Funktionen wie DebugBreak in HLSL und der neue Shader Explorer, mit dem Entwickler kompilierte Shader detailliert analysieren können. Ergänzend dazu wurden weitere Verbesserungen für PIX angekündigt, darunter ein Tile Mappings Viewer sowie neue GPU-Leistungszähler im Systemmonitor.

Microsoft sieht diese Entwicklungen als Teil einer langfristigen Strategie, um Windows 11 stärker als Gaming-Plattform zu positionieren und gleichzeitig das Xbox-Ökosystem über verschiedene Geräte hinweg auszubauen. Weitere Details zu kommenden Initiativen und neuen Funktionen sollen im Laufe des Jahres vorgestellt werden.